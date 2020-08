NJPW: Cartel "Summer Struggle 2020 in Jungu" y KOPW 2020

NJPW reveló el cartel completo para su magna función y cierre de gira "Summer Struggle 2020 in Jungu", así como los combates para el nuevo campeonato KOPW 2020.

Finalmente se dieron a conocer los nombres de los ocho luchadores que se enfrentarán para apoderarse del Campeonato King of Pro Wrestling 2020 (KOPW 2020), donde uno de ellos será el campeón inaugural.,

Será el 26 de agosto en el Tokyo Korakuen Hall donde Satoshi Kojima, El Desperado, Toru Yano, BUSHI, SHO, SANADA, Kazuchika Okada, Hiromu Takahashi se enfrentarán en modalidades que serán puestas a votación de los aficionados.

El cartel completo queda así:

NJPW, 26.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. Yota Tsuji, Yuya Uemura & Gabriel Kidd

2. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Hiroyoshi Tenzan & Master Wato vs. Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

3. KOPW 2020 Title Tournament - Round 1[/B]: Satoshi Kojima vs. El Desperado

4. KOPW 2020 Title Tournament - Round 1[/B]: Toru Yano vs. BUSHI

5. KOPW 2020 Title Tournament - Round 1[/B]: SHO vs. SANADA

6. KOPW 2020 Title Tournament - Round 1[/B]: Kazuchika Okada vs. Hiromu Takahashi

El 29 de agosto, en el Jingu Stadium, será el gran cierre de la gira "Summer Struggle 2020", con el gran retorno a este escenario tras 21 años de ausencia y con cinco luchas de campeonato.

Abren el evento Master Wato y Yoshinobu Kanemaru, quienes chocarán en la única lucha individual especial de la jornada. El malvado miembro de Suzuki Army está ansioso por probar a Wato, quien tras una larga estadía en México, regresó a Japón a mostrar lo aprendido en el CMLL.

También se llevará a efecto la gran final del torneo para encontrar al primer monarca KOPW 2020, donde los 4 sobrevivientes de la primera ronda se enfrentarán en una cuádruple amenaza que sacará chispas. No hay que olvidar que las estipulaciones especiales de la lucha serán elegidas por los aficionados mediante votación.

En duelo de poder a poder, Shingo Takagi expondrá por cuarta ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Sin duda alguna ésta será una prueba de fuego para el campeón ya que enfrenta al siempre peligroso Minoru Suzuki.

Anuncios

Hiromu Takahashi regresa a la actividad tras lesión poniendo en juego el Campeonato Jr. IWGP, ante el impredecible Taiji Ishimori, quien sin duda contará con el apoyo de sus compañeros del Bulle Club. Esta será la segunda vez que Takahashi expone su cinturón en su tercer reinado.

En la semifinal se dará un nuevo choque entre Dangerous Tekkers (Taichi y Zack Sabre Jr.) y Golden Ace (Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi) por el Campeonato de Parejas IWGP. Taichi intentó convencer a Ibushi de romper su alianza con Tanahashi, pero el Golden Star reafirmó su lealtad y ahora van por su revancha contra sus odiados rivales.

La gran final será otra revancha directa, pues EVIL deberá confrontar a Tetsuya Naito poniendo en disputa la Double Gold Dash (Campeonato de Peso Completo IWGP y Campeonato Intercontinental IWGP). El pronóstico es reservado en un combate que estará plagado de intervenciones entre los integrantes de sus correspondientes facciones.

El cartel completo queda así:

NJPW "SUMMER STRUGGLE IN JINGU", 29.08.2020

Jingu Stadium

1. Special Singles Match: Master Wato vs. Yoshinobu Kanemaru

2. KOPW 2020 Title Tournament - Final, 4 Way Match: X vs. X vs. X vs. X

3. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Minoru Suzuki

4. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Taiji Ishimori

5. IWGP Tag Team Title: Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi (c) vs. Taichi y Zack Sabre Jr.

6. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: "King of Darkness" EVIL (c) vs. Tetsuya Naito