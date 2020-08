WWE SMACKDOWN (14 de agosto 2020) | Resultados en vivo | Big E vs. John Morrison

SMACKDOWN 13 DE AGOSTO 2020 .— La rivalidad entre Braun Strowman y Bray Wyatt continúa. Dejando a un lado su lucha de pantano, que pareciera fuera de continuidad, los dos monstruos se preparan para un brutal choque en SummerSlam. Y es por ello que hoy se verán nuevamente las caras. ¿Qué sorpresas tendrá preparado Wyatt? ¿Veremos un ataque por parte de The Fiend? La acción de la marca azul de WWE se emite desde las instalaciones del Performance Center, en Orlando, Florida.

Hay luchas interesantes programadas para esta noche. En una de ellas, veremos a Big E, quien sigue ascendiendo el escalafón de SmackDown. Para mantener la racha que eventualmente le permita una oportunidad titular, tendrá que derrotar a John Morrison.

La otra es una campal para definir a la próxima retadora de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown. Pero no será una campal cualquiera, pues participarán luchadoras de las tres marcas de WWE.

Además, Alexa Bliss será entrevistada y hablará del papel que ha jugado en los juegos mentales de Bray Wyatt hacia Braun Strowman.

Friday Night SmackDown 14 de agosto 2020

Se ha informado que WWE ha tomado precauciones adicionales para evitar que Retribution vuelva a causar destrozos en el programa de esta noche.

► 1- Big E vs. John Morrison

No suena la campana y tras un apagón, aparecen los enmascarados de Retribution, los cuales ahuyentan a los comentaristas y atacan a Big E y Morrison. ¿Y la seguridad extra?

Son más de 5 y tras dejar tendidos a Big E y Morrison, huyen ante el abucheo del público.

Acaba de empezar el programa y ya tenemos aparición de retribución antes de que empiece la lucha de Big E vs John Morrison #SmackDown — Juancho (@Juancho162405) August 15, 2020

A la final, no hubo lucha, y ahora Big E y Morrison, están tras bastidores, junto al resto del elenco. Miz le echa la culpa a Big E por escribir un tuit, y se va con Morrison.

Corbin dice que el elenco necesita dirección para hacerle frente a los alborotadores. Big E lo encara, y dice que no está vencido y que derrotará a Morrison y a los miembros de Retribution.

Sheamus aparece y sacásticamente aplaude a Big E, y le dice que sin Kofi y Xavier Woods es vulnerable. Luego dice que cuando acabe con Shorty G demostrará a Retribution quién es el que manda.

Anuncios

Big E le replica y le dice que él no está solo, y Gulak, Shorty G y Lucha House Party se van con él.

Ahora Bayley y Sasha Banks están en el ring y la seguridad se ha reforzado. Bayley dice que el show debe continuar y el público abuchea. Sasha se lamenta que no solo tiene que enfrentarse a Asuka en SummerSlam, sino que defenderán sus campeonatos de parejas en Payback.

Bayley dice que "la idiota afortunada" que la enfrentará la conoceremos en breve, y tras cargárseles a Michael Cole, ahora harán el papel de anunciadoras y nos presentan la batalla campal y a cada una de sus integrantes.

Mientras siguen las presentaciones, Asuka llega sin ser invitada y se lanza en contra de las campeonas, quienes salen desesperadas del ring. De inmediato, llegan el resto de participantes.

WAIT A MINUTE!!!@WWEAsuka is in the Triple Brand Battle Royal! Who will go to #SummerSlam to challenge @itsBayleyWWE? We find out NEXT on #SmackDown! pic.twitter.com/eUPB1ryAiQ — WWE (@WWE) August 15, 2020

► 1- Batalla campal para definir a la retadora número uno: Billie Kay vs. Peyton Royce vs. Shotzi Blackheart vs. Shayna Baszler vs. Tegan Nox vs. Lacey Evans vs. Nikki Cross vs. Naomi vs. Dana Brooke vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Bianca Belair vs. Asuka vs. Tamina

Suena la campana y y The IIconics buscaban sacar a Ruby Riott, pero esta no se deja. Ahora buscan hacerlo con Liv Morgan, y Billie Kay conecta un Big Boot y Riott cae.

Tegan Nox saca a Royce y Kay, y esta última saca a Liv Morgan y entre las cuatro se dan con todo.

Dana Brooke y Nikki Cross interactúan y ambas salen, pero no desde la cuerda superior, por lo que continúan las hostilidades afuera del ring.

Anuncios

Ahora, Bianca Belair está a punto de ser elminada, pero logra salvarse. Mientras tanto, Nikki Cross no logra mover a Tamina, y esta la agarra y la saca con una patada, luego de colocarla al otro lado de las cuerdas.

Tamina empuja a Tegan Nox y Shotzi Blackheart, y Bianca Belair la encara y tras una breve intercambio, la EST de WWE la aplica una lanza, y segundos después logra eliminarla.

Ahora es el turno de Naomi y Lacey Evans, y esta última logra tomar la ventaja. Tras aguantar un ataque de Shayna, Lacey elimina a Naomi con el Woman's Right.

Lacey Evans celebra, pero Shotzi la agarra desprevenida y la elimina. Ahora esta última es sorprendida por Shayna y su Kirifuda Clutch y es eliminada por Lacey Evans mientras la Superestrella de NXT resistía.

Ahora Tegan Nox es quien forcejea con Bianca Belair y tras intentar una embestida, Tegan Nox la elimina al moverle las cuerdas. Luego, logra dominar a Asuka y Shayna, y esta última la envía sobre la tercera cuerda, aunque no cae. Dana Brooke, quien no había sido eliminada, aparece de la nada y la elimina.

Dana regresa al ring, y tras una breve ofensiva, es sorprendida por el kirifuda clutch de Shayna y es eliminada. Ahora solo quedan Asuka y Shayna Baszler.

Asuka busca atacar desde el aire, y Shayna la envía sobre la tercera cuerda, pero no cae. Bayley buscaba "ayudar" a Shayna y sacar a Asuka, pero esta la patea y luego se lanza sobre Sasha y Bayley. Shayna aprovecha y con un rodillazo hace caer a Asuka, pero esta pone sus pies sobre Bayley y Sasha, y no es eliminada.

Anuncios

Shayna Baszler aprovecha y le aplica el kirifuda, pero Asuka no se rinde, y revierte la llave y logra enviar a Shayna sobre la tercera cuerda y la elimina.

Asuka es la ganadora de la batalla campal y también disputará el combate titular contra Bayley en SummerSlam. La luchadora no programada para esta batalla ahora tiene oportunidad de coronarse doble campeona este 23 de agosto. Bayley y Sasha lucen preocupadas.

WAIT A MINUTE!!!@WWEAsuka is in the Triple Brand Battle Royal! Who will go to #SummerSlam to challenge @itsBayleyWWE? We find out NEXT on #SmackDown! pic.twitter.com/eUPB1ryAiQ — WWE (@WWE) August 15, 2020

Tras bastidores, Sasha y Bayley discuten de lo que hizo Asuka, y esta aparece de la nada y las ataca, hasta que llega el personal de seguridad a separarlas.

Tras bastidores, Mandy Rose dice que Sonya no es la primera que le dice que ella es solo "una cara linda". Luego, le dice que tiene tres trabajos para ganarse la vida y que no le andan regalando nada, y dice que todo es gracias a su trabajo duro. Luego le agradece que ella es más que una cara linda. Luego, la reta a un combate de cabellera contra cabellera en SummerSlam.

Anuncios

Nikki Cross se emociona de ver a Alexa Bliss y tras explicarle lo que ocurrió hace un par de semanas, esta dice que está bien y que va a pedir respuestas a The Fiend

► 2- Sheamus vs. Shorty G

Sheamus empieza dominando y castigando a Shorty G contra el esquinero, tras un breve intercambio.

Luego, lo pone contra las cuerdas y le da sus diez golpes de antebrazo y Shorty cae afuera del ring.

Al volver al ring, Shorty G recupera el control y castiga a Sheamus a ras de la lona, pero Sheamus se levanta y con un golpe de antebrazo derriba a Shorty y recupera el dominio.

Sheamus conecta una quebradora, seguido de un rodillazo y ahora él se confía. Sin embargo, Shorty logra recuperarse y tras una patada, seguido de un Misile dropkick, logra una cuenta de dos.

Sheamus no consigue el White Noise y Shorty lo revierte con un Ankle lock, Sheamus lo patea, y en el impulso Shorty G sorprende y logra una cuenta de dos.

White Noise de Sheamus, seguido de un Brogue kick es suficiente para liquidar esto.

Anuncios

Sheamus es el vencedor en una lucha corta, pero donde se mostró calidad en el poco tiempo que tuvieron. A la final, el irlandés se mostró más fuerte.

Sheamus vs Shorty G should've been a bar fight#SmackDown #SDLive — David H Brown (@Dave19Brown83) August 15, 2020

Ahora es el turno de AJ Styles en hacer su aparición en el ring. El público abuchea, y viene con un tipo enternado, que es nada más y nada menos que Abyss, conocido por su etapa en TNA. Ahora, se jacta de que él es un Campeón Intercontinental luchador, ya que venció a Gulak, Riddle y Gran Metalik, aunque prefiere estar en casa sentado en un mueble y descansando.

Luego dice que nos dará más estadísticas y se pregunta que quién será su siguiente oponente. Dice que antes no las entendía, pero que ahora le gustan las estadísticas y presenta a su "sistema de estadísticas fenomenal"

Y ahora nos presenta las estadísticas y dice quién es el número uno... AJ Styles -qué raro-. Luego, nos presenta al número dos.... Nadie.

Styles se justifica que nadie se ha ganado el derecho a retarlo por su Campeonato Intercontinental, pero dice que si alguien trabaja muy, pero muy duro, podrá estar en su tablero de estadísticas y retarlo. Y aparece Jeff Hardy

Jeff le dice que respeta su carrera y le dice que en ese torneo y que Sheamus le arrebató su oportunidad, y que ahora ya no quiere hablar del pasado y que ese Campeonato Intercontinental es importante para él.

Anuncios

Jeff le reta a Styles a un encuentro y dice que sería "mega cool". Styles le dice que respeta su carrera y su legado, y le dice que él merece estar en su tablero de estadísticas, pero que si quiere que acepte su reto... Dice que no.

Styles se justifica diciendo que debe ganarse el derecho y que las oportunidades no se ganan con lástima. Hardy lo golpea y lo remata con el Twist of Fate y coloca su nombre en el tablero, y queda en pie.

Tras bastidores, Cesaro y Nakamura se burlan de Lucha House Party por ser pequeños, y estos aparecen de la nada y se llevan los títulos. Los campeones van en su persecución.

Al volver del comercial, AJ Styles sigue molesto con Jeff Hardy y dice que será borrado como el pizarrón, pero resulta que usaron marcador permanente.

► 3- Shinsuke Nakamura vs. Gran Metalik

Nakamura empieza dominando y arrinconando a Metalik contra el esquinero. Luego, con un rodillazo consigue una cuenta de uno.

Metalik se libera y aplica un candado a la cabeza de Nakamura. Este se libera, pero cae preso de unas tijeras y es enviado afuera del ring. Sin embargo, Metalik falla un intento de tope, ya que Nakamura lo sorprende con una patada y al volver al ring consigue una cuenta de dos.

Nakamura arrinconaba a Metalik, pero este se libera, y con ayuda de las cuerdas, consigue una plancha. Luego, con un springboard elbow consigue una cuenta de dos.

Anuncios

Nakamura falla un Exploder, pero en un segundo intento logra derribar a su rival, y buscaba su Kinsasha, y suena la canción de Lucha House Party y es Kalisto quien regresa ante la mirada atónita de los rudos.

Cesaro va a atacarlo, pero es recibido por Kalisto y Lince Dorado y puesto fuera de circulación. En el Ring, Nakamura estaba distraído y Metalik logra un codazo con impulso de la cuerda superior y consigue la cuenta de tres.

Gran Metalik es el vencedor en un buen combate, aunque muy corto. Lo destacado fue el regreso de Kalisto y ahora Lucha House Party está completo.

Tras bastidores, Matt Riddle es entrevistado y dice que no le gusta el hecho de que su cabeza tiene recompensa. Dice que Corbin es un "dolor real" y fue interrumpido por Shorty G y dice que se dejó llevar por la recompensa y que tiene famila, pero lo pensó bien y se disculpa. Matt Riddle le acepta la disculpa y le dijo que si quiere luchar contra él, que se lo pida.

Corbin lo ataca por detrás y le agradece a Shorty G por la distracción, pero este luce sorprendido.

Anuncios

Alexa Bliss es entrevistada y dice que ha estado mejor. Dice que cuando conoció a Braun Strowman, pensaba que era un monstruo, pero que el hombre detrás del monstruo es entretenido y protector y se convirtieron en mejores amigos. Esto, mientras repasaban algunas imágenes del Mixed Match Challenge.

Alexa dice que quizás pensó en algún momento algo algo romántico. Cuando le preguntan si quizás ese fue el motivo por el que The Fiend la atacó, y ella respondió que le deben preguntar a él, pero dice que es aterrador, aterrador y también convincente. Luego, respecto a lo que dijo Strowman de que "No le importaba Alexa", esta no dice nada. Fin de la entrevista.

Tras bastidores, Sonya Deville luce sorprendida por el reto de Mandy Rose y no esperará hasta verla calva. Acepta el reto y le dice "Te veré pronto, calva".

PARA LA PRÓXIMA SEMANA: AJ Styles defenderá su Campeonato Intercontinental contra Jeff Hardy.

► 4- John Morrison vs. Big E

Finalmente se dará la lucha que se interrumpió al inicio del programa. The Miz está en los comentarios.

Al sonar la campana, Big E aplica un candado y con una tacleada envía a Morrison a la lona. Luego, Morrison busca un suplex, y Big E lo vuelve a enviar a la lona.

Anuncios

Big E saca del ring a su rival con una patada y al volver, lo vuelve a enviar a la lona, pero no cubre, sino que lo lleva al borde del ring, donde lo castiga con varios golpes de antebrazo, seguido de una plancha.

Big E has some of my favorite offense in wrestling. OUCH haha #SmackDown pic.twitter.com/gbDdzIpjKH — Daily DDT (@FanSidedDDT) August 15, 2020

Afuera del ring, Big E va tras Morrison, pero Miz lo distrae y JoMo lo ataca con una zancadilla. De vuelta en el ring, Morrison consigue una cuenta de dos.

Morrison aplica un candado a Morrison y aparece Otis. Miz dice que él ni siquiera lo ha mencionado y otra vez las luces se ponen intermitentes. Vamos al corte comercial.

De vuelta a la acción, vemos que casi todo el elenco de SmackDown está en el ring y las luces siguen intermitentes.

Mientras tanto, los de Retribution atacan a varios talentos y réferis y causan destrozos dentro del Performance Center. Vandalismo puro.

En el ring, Morrison derriba con una patada a Big E y consigue una cuenta de dos, ynadie está enterado de la situación. Sin embargo, llega una réferi y advierte de la situación y ahora el ring está vacío, con Big E y Morrison forcejeando.

Anuncios

Las Superestrellas de SmackDown llegan a lárea donde estuvo Retribution y preguntan qué pasó, pero los encapuchados ya no están en el horizonte. En el ring, Morrison castiga a Big E contra el esquinero, pero este responde con un Uranage y consigue una cuenta de dos.

Tras un breve intercambio, Morrison buscaba una patada y Big E lo sorprende y le aplica el Stretch Muffler y Morrison se rinde.

Big E es el vencedor en un regular encuentro, donde hubo más interrupcíón que acción, pero el de New Day sigue enrachado.

Estos últimos minutos de #SmackDown han sido una locura: llegó Retribution otra vez, Big E derrotó a John Morrison pero no le dio tiempo de celebrar porque Sheamus lo atacó. Y para colmo, llegó Strowman. ¡Mi madre! — Libertad Septiembre (@soylibertadve) August 15, 2020

Sheamus aparece y le aplica a Big E un Dropkick de la nada y este cae.

Pero antes de que suceda algo más, Braun Strowman aparece con nuevo look.

Strowman toma el micrófono y dice que ha vuelto del pantano siendo un hijo de per** más malvado que nunca. Reta a The Fiend a que aparezca y enfrente sus miedos, que él lo va a destrozar. Pero es Alexa Bliss quien aparece.

Alexa Bliss le dice que le debe una conversación en honor a su amistad. Dice que lo desconoce y que no le cree que eso de que “no le importa” sea verdad

Strowman dice que la usó y que la quiso convertir en algo que no es, y luego de discutir, le dice que todo el que esté en contacto con The Fiend cambia. Strowman la bota del ring y le dice que quiere a The Fiend.

Alexa dice que quizás no la puede hacer entrar en razón, y le pide que le de la cara. Al hacerlo, Alexa le da varias cachetadas. Strowman la agarra y busca malas intenciones. Las luces se empiezan a apagar.

Strowman lanza a Alexa hacia la lona y las luces se apagan. The Fiend aparece junto a Alexa Bliss, quien luce lastimada. El Campeón Universal aparece en la pantalla gigante y ambos se rien, mientras se miran fijamente.

Con un "Let me in" culmina la transmisión.

Braun Strowman tiró a Alexa Bliss en el ring, luego apareció The Fiend y vimos al campeón riéndose en la pantalla terminando de esta manera #Smackdown ➡ Me gusta como está transcurriendo la rivalidad, sin embargo su punto bajo es que el campeón es quien menos protagonismo tiene pic.twitter.com/T49dZfsU0g — Rox (@RoxWrestling1) August 15, 2020

Termina así esta emisión de SmackDown. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes para otra cobertura de Monday Night Raw.