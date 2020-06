En los 90's, nació la nWo, la temida bandola de malotes americanos que dominaron WCW y casi mandan a la quiebra a WWE. Y a mediados de la segunda década del siglo XXI nació el BULLET CLUB, liderado por Prince Devitt, hoy Finn Bálor en NXT, junto a Karl Anderson, Bad Luck Fale y Tama Tonga, buenos amigos de él.

► Luke Gallows: "WWE y AEW no existirían actualmente"

El recientemente despedido de WWE, Doc Gallows, antes Luke Gallows, apareció en el podcast Tama's Island de Tama Tonga muy recientemente, y ambos, compañeros del grupo, hablaron de la importancia del mismo. Aquí fue en donde el veterano Gallows lanzó unas frases que quizá puedan resultar en polémica. ¿Qué opinan ustedes?

"El BULLET CLUB revolucionó la lucha libre profesional. Y si alguien escucha esto y se enoja por lo que dije, pues lo siento. Peleen conmigo. Si no hubiera existido el BULLET CLUB, no hubiera AEW. Si no hubiera existido el BULLET CLUB, no hubiera WWE. Si no hubiera existido el BULLET CLUB, no hubiera habido un crecimiento en la lucha libre profesional.

"Si no hubiera existido el BULLET CLUB realmente no hubiera razón alguna para tener una marca como NXT porque, ¿para qué ibas a convertir tu centro de desarrollo en un cielo indie y firmar a todo el mundo? No habría razón para ello.

"Si no hubiera existido el BULLET CLUB, el resurgimiento de la lucha libre profesional no hubiera pasado. ¿Yo soy una gran parte de ello? No. Pero la lucha libre profesional avanzó gracias a lo que el BULLET CLUB significaba en Japón. Por eso es que nos trajeron a los Estados Unidos, nos dieron de comer y nos dieron vino, nos miraron y luego nos despidieron".