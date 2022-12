El hito que logrará Axiom en NXT Deadline

No se han disipado las dudas acerca de si el cambio de personaje de A-Kid, ahora Axiom, supuso un beneficioso movimiento creativo para el luchador. Pero si nos remitimos a lo visto esta semana en NXT, su devenir luce ilusionante.

Y es que Axiom luchará en Deadline, luego de hacerse con la quinta y última plaza del cuanto menos curioso Iron Survivor Challenge que servirá para definir a nuevo retador por el Campeonato NXT. Axiom se impuso a Andre Chase y Von Wagner, ejecutando la cuenta de tres sobre este último.

No lo tendrá fácil Axiom, pues en NXT Deadline tendrá de rivales a Carmelo Hayes, JD McDonagh, Grayson Waller y Joe Gacy, gladiadores que seguro pretenden darlo todo en pos de dicha oportunidad titular.

Y pierda o gane dentro de dos días, Axiom ya ha vuelto a escribir otra página de oro en los anales de la lucha libre española.

Si en 2019 se convirtió en el primer oriundo del país de la piel de toro que firmaba contrato formal con WWE y en 2020 fue pionero en ganar un «título» (la Heritage Cup), este sábado el madrileño resultará precursor en cuanto a competir dentro de un evento de pago por visión de McMahonlandia (ahora denominados «premium live event»). Nunca antes un gladiador español había formado parte de este tipo de shows del gigante estadounidense.

Veremos cuál es el devenir de Axiom. Su siguiente paso podría ser ya ganar un campeonato propiamente dicho en caso de que venza en Deadline y, eventualmente, debutar en un PPV («PLE») del elenco principal. El mejor embajador posible de la lucha española.

Golden Ratio 💥💫@Axiom_WWE punches his ticket to the Iron Survivor Challenge at this Saturday's #NXTDeadline!#WWENXT pic.twitter.com/v4CWCbyDyj