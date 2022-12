Edris Enofé referenció a Kenny Omega en el reciente NXT

En el reciente episodio de WWE NXT, Edris Enofé y Malik Blade se unieron para enfrentarse a Josh Briggs y Brooks Jensen en una lucha por equipos. Si bien la acción no fue tan buena como se esperaba, hay que reconocer que Enofé y Blade han progresado bastante en el ring y dieron dura batalla a los ex Campeones de Parejas NXT UK, aunque lamentablemente se quedaron cortos en el resultado.

Uno de los puntos más llamativos del combate de este martes, y que en un principio había pasado desapercibido, fue el hecho de que Edris Enofé aplicó uno de los movimientos del arsenal del ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Kenny Omega, el V-Trigger. El luchador de NXT le aplicó el clásico rodillazo a Brooks Jensen y recurrió a su cuenta de Twitter publicando un video de la maniobra, rebautizándola como el «E-Trigger».

Just invented a new move.

We’ll call it The E-Trigger pic.twitter.com/IgSGKbKOfZ

— EDRIS 2.0 (@Edris_Enofe) December 7, 2022