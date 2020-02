Después de perder el Campeonato de Peso Crucero ante Jordan Devlin en un combate de cuatro esquinas en Worlds Collide en enero de 2020, Angel Garza ha combinado su papel en NXT al aparecer en Raw con Zelina Vega, a raíz de la suspensión de su compatriota Andrade.

A pesar de sus apariciones en Raw, Garza estuvo en búsqueda de recuperar el Campeonato Crucero NXT que no perdió. Por ello, el miércoles pasado disputó un combate contra Lio Rush para definir al retador número uno al referido campeonato; sin embargo, cayó derrotado.

En las redes sociales vimos una pista sobre el futuro de Ángel Garza, quien insinuó que se mudará de NXT a Monday Night Raw de forma permanente.

El ex campeón crucero NXT, quien recientemente se alineó con Zelina Vega en Raw, perdió contra Rey Mysterio por descalificación en su debut en la marca roja antes de obtener una victoria sobre Cedric Alexander en el episodio de esta semana.

Paralelamente, también ha estado compitiendo en NXT y en eventos en vivo de la marca amarilla durante las últimas dos semanas, pero parece que su asociación con la referida marca ahora podría haber llegado a su fin, lo cual podría explicar su reciente derrota contra Lio Rush cuando era el favorito en aquella lucha.

Escribiendo en Twitter, Garza simplemente publicó «…» junto a una imagen que contenía las palabras «Adios» escrito sobre líneas amarillas, junto con un «Hola» escrito sobre unas líneas rojas, lo que parece ser una señal de que podría despedirse de NXT antes de un cambio de tiempo completo a Raw.

Al momento de escribir este artículo, Garza todavía figura como superestrella de NXT en el sitio web de WWE.

El luchador mexicano de 27 años también participó en dos luchas en 205 Live este año, contra Tony Nese y contra Tyler Breeze, ganando ambos. Sin embargo, en la transmisión de la noche de este viernes tampoco apareció en el referido programa.

De pasar definitivamente a Raw, Garza podría continuar su rivalidad contra Humberto Carrillo; sin embargo, los planes podrían cambiar una vez que Andrade regrese de su suspensión. Sin embargo, parece que lo volveremos a ver en acción este lunes, ya que Lana publicó lo siguiente:

