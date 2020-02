NXT 12 DE FEBRERO 2020 .— Estamos a unos cuantos días de NXT TakeOver Portland, y prácticamente todas las piezas del cartel se han ensamblado. Una que puede encontrar cabida se llama Velveteen Dream. El estrafalario Superestrella reapareció la semana pasada después de haber estado fuera por lesión desde el pasado octubre, y quiere recuperar el terreno perdido. La Undisputed Era tendrá que andarse con cuidado, pues Dream es de armas tomar. NXT se emite, como es usual, desde la NXT Arena, en la Full Sail University, en Winter Park, Florida.

Esta noche hay varios encuentros interesantes. Uno de ellos es el de Adam Cole vs. KUSHIDA. Si bien el título principal de NXT no está en juego, seguramente Cole se verá en problemas ante el japonés, quien es uno de los muchos que tiene cuentas pendientes con la Undisputed Era.

Además, Ángel Garza, quien aparece tanto en Raw como en NXT, no ha olvidado al Campeonato de Peso Crucero, y hoy lo veremos frente a Lio Rush en un encuentro que definirá al próximo retador de Jordan Devlin.

Y en un combate femenil, Dakota Kai tendrá un mano a mano con Candice LeRae.

Tenemos un recuento de lo ocurrido hace una semana.

«Shock The System» y Roderick Strong aparece, y no pierde tiempo y reta a Velveteen Dream por lo que le hizo la semana pasada, y exige una disculpa.

Pero la discupla aparece en forma de Bronson Reed, quien también tuvo inconvenientes la semana pasada con los de Undisputed Era y tenemos una lucha de inmediato.

► 1- Bronson Reed vs. Roderick Strong

Reed no pierde tiempo, el árbitro llega y se lanza con todo contra el ex Campeón Norteamericano.

Reed sigue dominando a tal punto que no le permitía a Strong a sacarse la camiseta. Eventualmente lo hace, y logra recuperarse y es Strong quien golpea a Reed contra el esquinero.

El dominio de Strong dura poco y Reed retoma el dominio, quien azota a su rival contra un esquinero para lograr una cuenta de 2. Luego lo somete con un candado a la cabeza, y finalmente, con un suplex de bandera que lo tuvo como 30 segundos de cabeza, para finalmente arrojarlo a la lona.

Reed envía a Strong hacia afuera del ring con tacleada y nos vamos a comerciales. Durante el mismo, ambos intercambiaron ofensivas. Vimos un Sentón de Reed y Angle Slam de Strong, ambas para cuenta de 2.

A pesar de lo indicado, Reed es quien lleva la mejor parte, pero Strong logra zafarse de las llaves y con golpes de antebrazo busca tumbar a su rival, pero Reed es más fuerte y resiste, lo lanza contra la tercera cuerda, seguido de un lazo al cuello para cuenta de 2.

Reed conecta un senton, y va en busca de una frog splash, pero es madrugado por Strong, quien despúes de un forcejeo sobre la tercera cuerda consigue un Superplex para cuenta de 2.

Strong va hacia fuera del ring, y suena la música de Velveteen Dream y la arena se oscurece. Strong se distrae y Reed conecta un tope.

Reed lo lleva de vuelta, pero es sorprendido por un rodillazo y cuenta de 3 para llevarse la victoria.

Que buenos son los suplex manteniendo al rival arriba unos segundos. Un detalle bien old school que sirve mucho para darle credibilidad y fuerza a un luchador pesado. #WWENXT — WWE Argentina (@_wwearg) February 13, 2020

Roderick Strong es el vencedor en una buena lucha, pero no hay mucho tiempo para celebrar, puesto que Velveteen Dream aparece en la pantalla, y ha convertido esto en algo personal, ya que no le interesa que no tenga el Campeonato Norteamericano y mete a la familia de Strong de por medio.

Incluso muestra una foto de su esposa e hijo impresos en su pantalón.

Dream aparece en pantalla y dice que si algo le pasa a Roddy el cumplirá los más grandes deseos de Marina!#WWE #WWENXT pic.twitter.com/LnggCsVeJg — All Elite Bros (@elite_bros) February 13, 2020

Tenemos un video con los Broserweight paseando rumbo a Portland, llevando su trofeo consigo. Luego de manejar por un rato, Riddle asesora mal a Dunne y son detenidos por los policías de tránsito, quienes se le llevan su vehículo y tendrán que buscar otra forma de ir hacia Portland.

RIDDLE Y DUNNE MANEJABAN A LO CHANO Y LOS DETUVO LA CANA. MEJOR SEGMENTO DE LA HISTORIA. NO LOS SEPAREN NUNCA. #WWENXT — WWE Argentina (@_wwearg) February 13, 2020

Tras bastidores, Angel Garza es entrevistado previo a su lucha contra Lio Rush, diciendo que él no perdió el título y que vencerá a Lio Rush, quien también aparece diciendo que no es el mismo que perdió el título y que ha vuelto más hambriento, más fuerte y más rápido que nunca.

► 2- Candice LeRae vs. Dakota Kai

LeRae va con todo, y luego de un forcejeo, conecta una patada a Dakota enviándola hacia afuera del ring, seguida de un tope que conecta su objetivo.

Luego de otro tope, LeRae lleva el control, pero es sorprendida por Dakota, quien la castiga contra las cuerdas, logrando que el réferi le llame la atención. Luego, la arrincona contra el esquinero, pero falla la embestida, ya que LeRae estaba preparada.

Dakota arrastra el brazo de LeRae y la arroja contra el poste, y LeRae cae afuera del ring, toda ensangrentada.

De vuelta del comercial, LeRae sigue dominando, logra un Suplex seguido de un Gargano Escape, pero Dakota se zafa, LeRae logra aplicar nuevamente la llave, pero Dakota consigue una enredadera para cuenta de 3.

Malota Kai es neozelandesa. Si no entra con un haka de los All Blacks y patea a un pibe indefenso en su entrada en TakeOver que se vuelva a su casa. #WWENXT — WWE Argentina (@_wwearg) February 13, 2020

Dakota Kai es la vencedora en una lucha rápida, pero muy intensa. Sin embargo, LeRae no está contenta y busca atacar a Dakota, pero es sorprendida y azotada contra una mesa. Dakota agarra la campana y le golpea el estómago.

Dakota va por más castigo, pero antes que eso ocurra, Tegan Nox aparece y Dakota huye, mientras el personal de seguridad busca evitar más daños.

TEGAN NOX APARECE POST MATCH Y TIENE MÁS GANAS DE PELEAR QUE CARUSO LOMBARDI VS FABIÁN GARCÍA. Gran forma de llegar al PPV. Ojalá se maten el domingo. #WWENXT — WWE Argentina (@_wwearg) February 13, 2020

► 3- Johnny Gargano vs. Cameron Grimes

«Johnny Wrestling» se escucha en todo Full Sail, y Gargano es quien toma la iniciativa llevando la acción a ras de la lona.

Grimes busca escapar de la llave, pero Gargano controla a placer, y ahora va por su Gargano Escape, del cual finalmente Grimes se escapa, y ahora es su turno a la ofensiva, aplicando una palanca al brazo.

Gargano se escapa y Grimes falla un intento de Suplex, que Gargano lo convierte en un hurricarana, seguido de un dropkick y un lazo que envía a su rival afuera del ring.

Con Grimes afuera del ring, Gargano conecta un Somersault sobre este, quien estaba afuera del ring.

Ambos están de vuelta en el ring, «Johnny Wrestling» se sigue escuchando en la arena y este buscaba su slingshot DDT, pero es bloqueado por Grimes, quien lo manda a volar previo al corte comercial.

Ya de regreso, Grimes envía a Gargano contra el esquinero y luego consigue un suplex con puente para una cuenta de 2.

Ahora es el turno de la ofensiva de Gargano, quien luego de una patada, aplica un gran lazo al cuello y cubre para 2 segundos. Grimes ahora es quien contraataca, primero con una enredadera para 2 segundos, y luego bloqueando un ataque de Gargano, quien es azotado para una cuenta de 2.

Grimes está sorprendiendo gratamente y el público se lo hace saber con los cánticos de «Esto es asombroso». Sin embargo, falló en su ofensiva cuando Gargano lo sorprende con un Tornado DDT para cuenta de 2.

Grimes busca contraatacar y logra una patada, pero falla el double stomp y Gargano le aplica el Gargano Escape para finalmente hacer rendir a su rival.

Johnny Gargano es el vencedor en un gran combate. Grimes lució bien aún en la derrota. Gargano ahora va por Balor.

Y LO GANO GARGANO Buena lucha, tambien le puso Cameron Grimes #WWENXT #NXTonUSA #NXTCL #GuerraCL — The New Tomy Castañeda (@CMTomyRollins) February 13, 2020

Adam Cole es entrevistado y dice que esta noche le dará una lección a KUSHIDA y el domingo hará lo propio con Ciampa.