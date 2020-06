El ex WWE Cezar Bononi aparece en AEW Dynamite

Nacido en las bellas tierras de Sao Paulo, Brasil, Cezar Bononi llegó a WWE en 2015, tan solo un año después de que empezara a tener algunas luchas a nivel profesional en Brazilian Wrestling Federation como V8 Big Block. El joven, de metro con 98 centímetros y 116 kilos de peso, contó con mucha suerte para llegar a WWE, dado que es bien sabido que la empresa no se fija mucho en luchadores internacionales. Sin embargo, para ese entonces empezaba a surgir la idea de realizar una división con luchadores de peso crucero y la empresa empezó a mirar a Brasil como un posible nicho para encontrar luchadores, puesto que BWF lleva ya muchos años realizando eventos.

Así las cosas, William Regal fue a ver un show en el que el promotor de BWF invitó a Cezar porque claramente sabía que tenía todo lo que WWE buscaba y este dejó atrás su sueño de ir a la Selección Brasileña de fútbol americano. En dicho show, en 2014, Regal quedó encantado con lo que vio y le dijo que si quería, le daba una prueba en Orlando, Florida, en el WWE Performance Center. El luchador hizo todos los papeles y al llegar allá, se le ofreció rápidamente un contrato, debutando en NXT el 10 de mayo de 2017, sí, casi dos años después de su llegada.

En ese mismo tryout fue en donde William Regal se enamoró del trabajo de Zumbi, y de hecho, quisieron llevarlo al primer Cruiserweight Tournament pero tuvo problemas con su visa de trabajo, si bien hay quien dice que su talento a nivel individual no convenció. Otra historia para otro momento.

Regresando a Bononi, la verdad es que solo tuvo 156 luchas allá y no pasó de la parte baja del cartel. Fue despedido el pasado 15 de abril en medio de los recortes por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ha demostrado buena calidad atlética y buenos movimientos dentro del ring, por lo que aparentemente acaba de ser contratado por AEW.

O es lo que se cree, dado que apareció como parte del público del show de AEW Dynamite de esta semana, el grandulón de camisa blanca que verán en el siguiente vídeo. ¿Habrá firmado contrato?

