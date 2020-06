Como lo han hecho tantas Superestrellas de WWE, Kevin Owens habla de Dusty Rhodes. Y como han hecho sus predecesores, no tiene nada más que buenas palabras para el miembro del Salón de la Fama. No ha habido nadie que pasara por sus manos, que tuviera la suerte de recibir sus consejos, de aprovecharse de su sabiduría, que pusiera sobre la mesa malos comentarios hacia él. Lamentablemente, "The American Dream" no se encuentra entre nosotros, al menos no físicamente, pero sus enseñanzas siempre estarán dentro de incontables luchadores. No por nada sus hijos son quiénes son.

► Kevin Owens habla de Dusty Rhodes

KO se presentó recientemente en The Bump desde su casa, mientras se mantiene ausente de los encordados por petición propia, para cuidarse lo máximo posible durante la Era Covid, para charlar acerca de algunos temas de interés para todos sus seguidores.

“Recuerdo cuando conocí a Dusty Rhodes cuando vine a NXT. Me sentó frente a una cámara y me pidió que hablara. Terminé hablando de mi familia durante nueve minutos de los diez minutos que tenía para hacerlo, y para cuando apagó la cámara, dijo: 'bueno, hagamos lo que hagamos contigo tendremos que hacer que tu familia y quien eres forme parte de ello'. No soy un luchador que tiene hijos, soy un padre y un esposo que es luchador. Creo que existe una diferencia y afortunadamente todos en nuestro elenco son de la misma manera. Es genial tener este tipo de ejemplos en el vestidor".

En cuanto a su futuro como Superestrella, Owens, como comentamos recientemente, está en tierra de nadie. Lo más interesante para él podría ser, descartando que vuelva pronto al plano estelar, que volviera a ser rudo y fuera contra Apollo Crews por el Campeonato de Estados Unidos. Tampoco estaría mal, aprovechando que algunos de sus compañeros lo están haciendo, que fuera cambiado a de marca, regresando a SmackDown o NXT.