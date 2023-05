El debut de Carlito: «Nunca estuve tan nervioso»

Carlito es uno de los luchadores de moda en estos momentos en lo relativo a la WWE después de su sorpresivo retorno a la compañía durante Backlash para ayudar a Bad Bunny a vencer a Damian Priest que hizo que la arena se viniera abajo recibiendo al nativo de San Juan, Puerto Rico, misma ciudad y mismo país donde se hizo el Evento Premium en Vivo. No está claro si va a continuar trabajando como Superestrella o fue una situación eventual, aunque esta segunda opción parece la más probable. De hecho, este bien podría ser su adiós perfecto.

