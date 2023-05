Will Ospreay volverá a PROGRESS

Que Will Ospreay lleve desde 2019 sin pisar un ring de PROGRESS Wrestling no se ha debido ni a la pandemia ni a exclusividades.

Para explicar cuatro años de ausencia en PROGRESS , tenemos que remontarnos más atrás, cuando la luchadora Pollyanna reveló haber sido agredida sexualmente por el luchador Scott Wainwright y Ospreay la acusó de falso testimonio. Pollyanna, en respuesta, dijo haber sido vetada de varias promotoras británicas por Ospreay, y una de ellas, International Wrestling League, confirmó la versión de la gladiadora.

Como consecuencia, PROGRESS decidió no volver a contar con Ospreay. Ni a posteriori con su entonces compañero de dupla, Paul Robinson, por estar su nombre entre los mencionados durante el movimiento #SpeakingOut. Alegaciones que lo mantuvieron en la sombra durante casi dos años, hasta que el pasado año volvió a luchar, bajo los focos de Reloaded Championship Wrestling Alliance, precisamente ante Ospreay.

Y en las últimas horas, PROGRESS ha emitido un comunicado conjunto con TNT Extreme Wrestling, casa que tampoco quiso seguir programando a Ospreay y Robinson tras toda la citada polémica.

Y parece que el comunicado está teniendo buena acogida por parte de aficionados y compañeros de industria. Ospreay quiso comentarlo así.

After all the years we’ve been away, I’m so happy I can put aside any of the issues with PROGRESS & thanks to Lee, Martyn, Jay & all the Roster & Staff for their support in bringing us back.



I cannot wait for myself & Paul Robinson to return to TNT & PROGRESS

Thank you so much https://t.co/RUrCQaN0XU pic.twitter.com/ZT5Jw6Xqlh