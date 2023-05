All In es el evento pay-per-view más esperado del año en AEW en estos momentos. Aún cuando están por delante tanto Double or Nothing como Forbidden Door 2. Aunque no se puede desmerecer lo que pasará en ambos shows ni tampoco las ganas que los fanáticos tienen de ellos. Pero lo vemos en cómo se están vendiendo los boletos; la venta va a superar la mayor entrada de WCW. Además, también es la velada de la que más están hablando los luchadores; recientemente, Adam Cole decía estar enfocado en luchar entonces por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

> El momento perfecto para All In

Y no solo los fans y quienes esperan ser los protagonistas están totalmente volcados sino que además All In llega en el momento perfecto, según apunta Chris Jericho en un reciente video publicado en las redes sociales de la compañía en el que el que fuera monarca máximo explica por qué es la oportunidad ideal para que All Elite debute en el Reino Unido. Todavía no se ha confirmado ningún combate pero obviamente se espera que Y2J esté presente en el evento. Aunque antes veremos cómo sigue su historia con el Panamá City Playboy en las siguientes semanas.

“Creo que All In se llama acertadamente así porque creo que todos en AEW, todos en el mundo que están asociados con AEW quieren estar en Wembley. ¿Quién estará allí? ¿Cuáles son los grandes combates que vamos a tener? Todo lo que sé es esto, es casi como la Super Bowl, querrás ir incluso si no sabes quién está luchando porque sabes que tendrá un cartel enorme, enorme con combates enormes, enormes en un enorme, enorme estadio. Es el momento perfecto para que AEW venga al Reino Unido, cuando somos la empresa de lucha libre más popular del país”.

