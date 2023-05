Austin Theory: «El gran Bob Lashley volvió a caer»

Austin Theory salió victorioso frente a Bobby Lashley y Bronson Reed en una nueva defensa del Campeonato de Estados Unidos en Backlash 2023. El joven luchador sigue reinando y ya son 163 días. Se está cercando a los 191 de Damian Priest en 2021 y a los 175 del mismo Lashley en 2020. Cuando lo haga, y presumiblemente así será, tendrá el reinado más longevo desde el de Jon Moxley en 2013, que fue de 351 días. Vemos que no tiene mucho sentido cuando se refiere a sí mismo como el mejor dueño que ha tenido este cinturón.

> Austin Theory sigue siendo campeón

Aún así, como suele decirse, Austin Theory no tiene abuela. No tiene un mayor fan que él mismo. Dio una nueva muestra de ello hablando en The Bump después del Evento Premium en Vivo del sábado. Muchos luchadores -continuando con quienes tienen más días en su haber con el campeonato: Sheamus, Claudio Castagnoli, Dolph Ziggler, Bryan Danielson, The Miz…- pueden discutirle eso de ser el más grande pero ni Lashley ni Reed tienen mucho que decir, al menos justo después de haber perdido con él en una triple amenaza.

“Les dije a todos que saldría de Backlash siendo el mejor Campeón de los Estados Unidos. Mire la línea de tiempo en la que he estado como Campeón de los Estados Unidos. Le di una paliza al Edge ‘Rated-R Superstar’, no lo olvidemos. Dominé la Cámara de Eliminación. Vencí al ‘GOAT’ John Cena… y esta noche, una vez más, el ‘gran Bob Lashley’ volvió a caer, pero ¿qué hay de nuevo en eso?

«Claro, él es [Bronson Reed] una bola de demolición… Pero lo que pasa con él es que tiene que aprender un poco más«.

¿Qué te pareció la triple amenaza titular?