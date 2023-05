Dolph Ziggler alaba a WWE por Backlash 2023 y a AEW

Dolph Ziggler ya no es un habitual de los Eventos Premium en Vivo de la WWE. Está en una situación realmente particular dentro de la compañía pues es todo un veterano que aparece de cuando en cuando para tener una lucha sin más o para ayudar a impulsar a uno de sus compañeros pero que al mismo tiempo también podría tener él mismo mucho más éxito del que ha logrado hasta ahora, que no es poco, ni mucho menos, pero quizá no estaría mal que lograra un nuevo título del mundo. Imaginemos que gana el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo…

Pero su rol es otro actualmente y eso se debe a diversos factores, como el desarrollo de sus otras pasiones, como el shows de comedia que realiza por todo Estados Unidos. Nunca ha dejado de ser una Superestrella pero sí se ha ido enfocando en otros terrenos y dejando a un lado los encordados en los últimos tiempos. Dicho esto, no pierde su amor por las cuerdas, como demuestra en una reciente publicación en redes sociales en la que señala que le hubiera gustado formar parte de Backlash. Y también alaba a AEW por el éxito de venta de boletos de All In.

jealous of anyone involved with backlash last night, behind the scenes, in the ring & in the crowd! This business can be absolutely beautiful, sometimes. hats off to Jacksonville, for crushing it too. What a time to be a wrestling fan,

I bet haha

— Nic Nemeth (@HEELZiggler) May 7, 2023