Adam Cole, concentrado en el título de AEW y All In

Adam Cole se encuentra rivalizando con Chris Jericho; con toda seguridad, ambos tendrán un mano a mano en Double or Nothing. Todavía queda este evento pay-per-view por delante así como también AEWxNJPW: Forbidden Door pero no faltan quienes tengan la mente puesta ya en All In. De hecho, el Panama City Playboy ya había hablado anteriormente de algunos rivales que querría tener entonces. No obstante, más recientemente, en Monopoly Events, puso en claro que tiene la intención de luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

«Lo que me parece apasionante es que hay muchos tipos en AEW con los que quiero subirme al ring y no he podido luchar todavía. Y cuando pienso en todos esos posibles combates, como Sammy Guevara o Darby Allin, o Jungle Boy algo como Jay White o algo como Kenny Omega. O quizás algo como MJF por el Campeonato Mundial AEW […]«.

> Adam Cole, ¿a por el título en All In?

«Una de las mejores cosas de AEW es que hay tantas innumerables posibilidades de estos combates absolutamente increíbles que podrían suceder. Con respecto al evento de Wembley, no creo que haya estado más emocionado por un evento en toda mi vida. Este será sin duda el espectáculo más grande en el que he estado involucrado.

«Cuando miras todos estos posibles enfrentamientos, creo que yo contra Jay White podría ser genial, yo contra Kenny Omega sería algo que realmente me gustaría. Al final del día, independientemente de quién sea el oponente, si pudiera competir por el Campeonato Mundial AEW en All In, eso es todo en lo que estoy concentrado«.

¿Te gustaría ver a Adam Cole luchando por el título de AEW?