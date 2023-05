Los últimos años de la «Ruthless Agression Era» seguramente fuesen los de mayor mediaticidad internacional de WWE en su historia, incluso por delante de los mejores de la «Golden Era» y la «Attitude Era». Sólo así se explica que el clip que recoge la aparición ayer de Carlito en Backlash haya cosechado ya vía Twitter más de 3 millones de visualizaciones.

El «Caribean Cool», oriundo de San Juan, lógicamente hizo que el Coliseo de la capital puertorriqueña se viniera abajo, cual Stone Cold en su apogeo, echando una mano a Bad Bunny contra Damian Priest y The Judgment Day. Y hubo final feliz, pues el rapero salió vencedor de su pelea callejera.

Aunque no pueda considerarse una implicación competitiva como tal, Carlito no veía actividad sobre un ring de WWE desde su último combate allí, durante el episodio de Monday Night Raw del 1 de febrero de 2021, cuando hizo dupla con Jeff Hardy, derrotando a Elias y Jaxson Ryker.

Por entonces, se rumoró que Carlito y WWE habían conjuntado un acuerdo, pero este sólo se limitó a aquella lucha y la precedente, un mes atrás en el Royal Rumble.

Ahora surge la misma pregunta, porque otra vez, Carlito demostró seguir gozando de mucha popularidad. Y no podemos confirmar o desmentir que el ex Campeón Intercontinental haya vuelto oficialmente a WWE tras su intervención anoche en Backlash, pero sí sabemos lo que expuso bajo entrevista con Metro, publicada hoy pero concedida antes del «premium live event».

«Sí, estoy abierto a lo que sea, a una buena oferta de cualquier parte , no importa. La cosa es que nadie me llama, así que tampoco me siento a esperar el teléfono . Si algo llega, genial, si no, seguiré haciendo lo que hago».

Las declaraciones de Carlito allá por 2021 lucen casi idénticas. Esta vez, quizás WWE y el veterano formalicen un acuerdo formal a tiempo completo. Con 44 años, sería un buen cierre para la carrera de Carlito.

