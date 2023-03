AAA LUCHA LIBRE WORLD CUP 2023 19 de marzo 2023 .— La Caravana Estelar llega al Estadio Panamericano, la casa del equipo de Béisbol Charros de Jalisco, para la edición 2023 de Lucha Libre World Cup, su competencia de eliminación directa que contará con participación de talento internacional.

► Lucha Libre World Cup 2023

Además de los invitados internacionales, llama la atención la reaparición de Alberto del Río, luego de ocho años. También destaca el Homenaje que AAA realizará a Rayo de Jalisco Jr. en su tierra natal, reconociendo 47 años de fructífera carrera profesional

El formato de competencia será el siguiente, ocho tercias masculinas y cuatro femeninas se medirán en enfrentamientos de eliminación directa. Todos los encuentros tienen un límite de tiempo de quince minutos. Si no hay un ganador, cada equipo elige un luchador para un combate 1 contra 1 con un límite de tiempo de cinco minutos, y continúan con estos períodos de tiempo extra hasta que alguien finalmente gane. México ganó los mundiales de 2015 y 2017. Estados Unidos se llevó la competencia masculina de 2016; México se conformó con ganar el primer y único torneo femenino hasta este año.

El cartel completo de Lucha Libre World Cup 2023 es:

AAA “Lucha Libre World Cup 2023”, 19.03.2023

Estadio Panamericano, Guadalajara, Jalisco

1) Lucha Libre World Cup – Hombres – Cuartos de Final: Alberto el Patrón, Hijo Del Vikingo, Psycho Clown vs. Carlito, Hip Hop Man, Zumbi

2) Lucha Libre World Cup – Hombres – Cuartos de Final: Laredo Kid, Pentagón Jr., Taurus vs Bhupinder Gujjar, Classy Ali, Rage

3) Lucha Libre World Cup – Hombres – Cuartos de Final: Christopher Daniels, Johnny Caballero, Sam Adonis vs. Kuukai, La Estrella, Nishikawa

4) Lucha Libre World Cup – Hombres – Cuartos de Final: Josh Alexander, Pco, Vampiro vs. Heddi Karaoui, Joe Hendry, Thomas Latimer

5) Lucha Libre World Cup – Mujeres – Semifinal: La Hiedra, Lady Flammer, Sexy Star vs Akino, Emi Sakura, Mayumi Ozaki

6) Lucha Libre World Cup – Mujeres – Semifinal: Deonna Purrazzo, Jordynne Grace, Kamille vs Dalys, Natalia Markova, Taya

7) Lucha Libre World Cup – Hombres – Semifinal:

8) Lucha Libre World Cup – Hombres – Semifinal:

9) Lucha Libre World Cup – Mujeres – Tercer Lugar:

10) Lucha Libre World Cup – Hombres- Tercer Lugar:

11) Lucha Libre World Cup – Mujeres – Final:

12) Lucha Libre World Cup – Hombres – Final:

Se presentan las tercias participantes, en un desfile de delegaciones así como del jurado integrado por: Cien Caras, Máscara Año 2000, Shocker, Negro Casas y El Fantasma, que se encargarán de evaluar el desempeño de los competidores.