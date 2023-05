Había mucha expectación por conocer la identidad de las Superestrellas que se batirían el cobre entre sí para coronarse primer Campeón Mundial de Peso Completo WWE 2.0, tras la «resurrección» de esta presea, revelada durante el episodio de Raw del pasado 24 de abril.

Y sea o no un premio de consolación, hoy WWE ha dado cuenta por fin de quiénes serán los candidatos: Seth Rollins, Austin Theory, AJ Styles, Bobby Lashley, Finn Bálor, Rey Mysterio, Edge, Damian Priest, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura y Cody Rhodes.

