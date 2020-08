El contrato "por favor no te vayas a AEW" que WWE ofrece a sus talentos

Con un despido masivo a mediados de abril, en pleno impacto de la pandemia y sin apenas recursos de trabajo en la industria, más allá de las tres grandes compañías "mainstream" de EEUU, resulta entendible que aquellos luchadores que se vieron afectados no guarden una muy buena opinión de WWE. Brian Myers, el otrora Curt Hawkins, así lo escenificó junto a ECIII, Eric Young, The Good Brothers y otros tras Slammiversary, el último PPV de Impact Wrestling.

Myers no olvida a Vince McMahon, mano ejecutora de estos recortes que, como venimos comprobando, no tuvieron justificación alguna desde el punto de vista económica, pese a oficialmente quedar amparados bajo la complicada coyuntura del coronavirus.

"Chairman" al que intuyo, poco le importará que hoy, algunos de esos desechados hoy trabajen para AEW, pese a que, según cuenta Myers en el podcast 'Sitting Ringside', pusiera todo su empeño en evitar el fichaje de algunas de sus Superestrellas por parte de la "competencia". Un tema sobre el que ya hemos hablando en numerosas ocasiones aquí en SUPERLUCHAS, y al que ahora Myers aporta el particular apelativo con el que son conocidas las ofertas de WWE en vestidores a fin de impedir un nuevo caso Jon Moxley.

«Sí, eran astronómicas. Una vez alguien dijo que no, y entonces subieron . Sigue ocurriendo . Y acabó siendo lo que fue, algo demasiado bueno para ser cierto. Era más dinero del que imaginé hacer nunca en este negocio. Pero la cosa eran los años. Todos los contratos eran de cinco años. Los chicos lo llamaban el contrato "por favor no te vayas a AEW" . Yo entonces pensaba, "estoy muy cómodo aquí. Lo disfruto. Estoy más que satisfecho firmando esto"».

Porque parece que Myers pretendía hacer carrera como productor en WWE, e incluso afirma que mantenía una buena relación con Mr. McMahon. Hasta que aquel infame miércoles 15 de abril, se vio cual pavo de Bertrand Russell.

«Tuve una hernia a finales de 2018. Me operaron de la hernía y pensé que estaría fuera de acción unos dos meses, y buscaba descansar un poco. Mark Carrano me llamó y me dijo que Vince había visto mi nombre en la lista de lesionados y que le gustaría que fuera productor y aprendiera ese lado del negocio. No era una oportunidad a la que pudiera decir que no. Fui a todos los shows televisivos de Raw y SmackDown y a todos los eventos de pago por visión en traje, a todas las reuniones de producción. Lo que conseguí fue finalmente establecer una relación con Vince. Me sentía muy cómodo hablando con él [...]

«Me quedé en "shock" cuando supe de mi despido. Precisamente el día antes, uno de mis amigos, y no necesito decir su nombre, dijo que nunca lo harían, que no despedirían a nadie durante una pandemia, porque sería muy mala imagen [...] Pero he pasado página. Ya no me importa y estoy muy contento de estar en Impact».