El 15 de abril marcó un punto de inflexión en la carrera de Curt Hawkins, cuando este fue despedido por WWE en aquel infame miércoles negro de recortes. Una salida lógica considerando el poco uso que la empresa hizo de este gladiador en los últimos años, y ya saben que todos los principios son finales disfrazados de oportunidades.

Así que no faltaron los rumores de un fichaje por una empresa de nivel, incluida AEW, pero un anuncio de Impact Wrestling acerca de Slammiversary 2020 dio cierta pista de su devenir.

Confirmado ayer durante el episodio de Impact emitido en AXS TV, con una viñeta de "coming soon" en la que de primeras muchos no reconocieron a Hawkins, escondido tras una máscara, de nuevo portando su alias anterior: Brian Myers.

Did you think we were done at #Slammiversary? #IMPACTonAXSTV @Myers_Wrestling pic.twitter.com/aMrCC64mNK