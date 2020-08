Resultados IMPACT! Wrestling (04/08/2020) - Eddie Edwards vs. Sami Callihan

Aprovechando su candencia actual a raíz de Slammiversary 2020, Impact Wrestling anunció ayer otro par de episodios especiales de su show semanal, como ya hiciera en abril con Rebellion, que llevarán el nombre de Emergence.

Previstos para los martes 18 y 25 de agosto, el único combate confirmado en su comunicado oficial fue una revancha entre Deonna Purrazzo y Jordynne Grace por el Campeonato Knockouts para la segunda jornada. Una buena manera de llenar el lapso de tiempo hasta su siguiente PPV, Bound for Glory, que tendrá lugar el 24 de octubre.

Mientras, el capítulo emitido la pasada noche en AXS TV mejoró bastante lo visto la anterior semana, con dos interesantes defensas: la del Campeonato Mundial Impact que porta Eddie Edwards, ante Sami Callihan, y la del no reconocido Campeonato Mundial de Peso Completo TNA de Moose frente a Heath.

Por otra parte, la Wrestle House volvió a tener bastante protagonismo, y hubo un cierre del programa bastante interesante, con el anuncio de retiro de Rich Swann que parece se quedará en amago después de que fuese atacado por Eric Young.

► Resultados Impact Wrestling: los campeones se reafirman en su trono

1 - Moose (c) derrotó a Heath para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA

Buen estreno competitivo del antiguo Heath Slater, al que Moose sólo pudo ganar mediante un golpe bajo. Eso sí, de momento, su contrato con Impact deberá esperar.

.@TheMooseNation just ROBBED @HEATHXXII on both a spot on the roster and the TNA World Heavyweight Championship. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/T3K2mI9rqN — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 5, 2020

Y Moose ya tiene nuevo retador a la vista.

A continuación, se confirma la revancha Motor City Machine Guns vs. The North para Emergence.

Entre bastidores, Kimber Lee le ofrece a Deonna Purrazzo deshacerse de Jordynne Grace si le da una oportunidad por el título Knockouts.

2 - Alisha Edwards y Susie vencieron a Johnny Swinger

Primer combate de la noche del espacio Wrestle House, sin nada que comentar.

Otra promo, esta vez dando continuidad a las hostilidades The Good Brothers-Reno Scum. De una manera un tanto cutre, Ace Austin se las ingenia para que Luke Gallows acabe arrestado.

Nueva viñeta sobre Brian Myers, cuyo debut aún está por definirse.

3 - Eddie Edwards (c) batió a Sami Callihan para retener el Campeonato Mundial Impact

"The Death Machine" respondió al reto abierto de Edwards, pero RVD lo atacó con una silla antes de comenzar la contienda. Factor que Impact vendió como determinante para que el monarca conservara su cetro.

4 - Kylie Rae derrotó a Rosemary

Segundo, y por fortuna, último choque de Wrestle House, aunque al menos tuvo su gracia.

With the odds stacked against her, @IamKylieRae picks up the win at match time!#IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/XLu1vZh8qI — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 5, 2020

5 - TJP y Fallah Bahh vencieron a Chris Bey y Rohit Raju

Perkins hizo rendir a Bey, en lo que abre la puerta a un duelo entre ambos por el Campeonato de la División X.

Cierre del show, con Swann saliendo en muletas anunciando su retiro debido a las lesiones. Y como ya adelanté al comienzo de la nota, Young no olvidó que este lo eliminó del Five-Way de Slammiversary 2020.

An emotional, heartbroken Rich Swann announced his retirement but the PSYCHOTIC @TheEricYoung violently attacked again. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/BHluRVwzgT — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 5, 2020

