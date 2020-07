Resultados IMPACT! Wrestling (28/07/2020) - The Good Brothers vs. Reno Scum

El primer episodio tras Slammiversary continuó la buena dinámica vista en ese PPV del pasado día 18, con el desarrollo de los regresos y debuts tan sonados de varios ex-WWE y la victoria titular de Motor City Machine Guns sobre The North; lastrada, no obstante, por la falta de público en los shows de Impact Wrestling.

Y aunque el menú de esta semana lucía atractivo, con la primera defensa de Eddie Edwards como Campeón Mundial Impact ante Trey Miguel o el primer combate oficial de The Good Brothers, el ilógico protagonismo que la empresa de Anthem está concediendo a esa suerte de programa de telerrealidad denominado Wrestle House, hizo del que nos ocupa uno de los peores capítulos del 2020. Se entiende que de alguna forma, Impact quiera presentar un poco de comedia y de paso no dejar en la estacada a varios talentos, pero con un poco más de inspiración estaría mejor...

► Los "Buenos Hermanos" se estrenan con victoria

1 - Eddie Edwards (c) venció a Trey Miguel para retener el Campeonato Mundial Impact

El monarca no sudó demasiado, pese al buen momento por el que pasa Miguel en los últimos meses. Un BKP tras una Boston Knee Party puso fin al duelo.

Tras ello, Eric Young volvió a sus juegos mentales. Supongo que de cara al próximo PPV de Impact, Young será el retador de Edwards.

A continuación, el estreno de esa Wrestle House, con Tommy Dreamer de anfitrión. E incluso derivó en un combate por ver quién dormiría en el ring que la casa posee en su jardín.

2 - Acey Romero batió a Crazzy Steve

Lo único a destacar aquí, el papel de Kylie Rae como réferi.

Vuelta a los Skyway Studios de Nashville para una promo de The North, quienes reclaman su cláusula de revancha. Bueno, más bien Josh Alexander, porque Ethan Page no pronunció palabra, afectado por su derrota del pasado martes.

Seguidamente, un par de promos: ECIII avisa que borrará su pasado, y concreción de un Moose vs. Heath; si este gana, se ganará un lugar en el elenco de Impact.

.@HEATHXXII will face @TheMooseNation NEXT WEEK and if he wins he gets a spot on the IMPACT roster! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/FfIUtbgPhu — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) July 29, 2020

3 - Deonna Purrazzo tumbó a Kimber Lee

Nueva exhibición de la Campeona Knockouts y de la siempre fiable Lee, quien vuelve a salir derrotada, cosechando ya una importante racha negativa.

Grace reapareció después del encuentro, dejando claro que no ha terminado sus hostilidades con "The Virtuosa".

Nueva viñeta de Brian Myers.

Y sí, hubo tiempo para otro combate de los participantes de la Wrestle House, esta vez entre compañeros de equipo.

4 - Cousin Jake derrotó a Cody Deaner

El problema es que el segmento siguiente tuvo un nivel similar. Para resumir, Sami Callihan trucó unas fotos de Katie Forbes colocando su cara en ellas.

5 - The Good Brothers vencieron a Reno Scum

Como era de esperar, Gallows y Anderson empezaron con buen pie. Sin embargo, Ace Austin y Madman Fulton los atacaron, hasta que ambas duplas salieron del recinto hasta llegar a las calles de Nashville.

