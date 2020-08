Posible baja por lesión para NXT TakeOver: XXX

Fue la sorpresa del último capítulo de NXT. Imponiéndose a Finn Bálor y Timothy Thatcher, Dexter Lumis consiguió un hueco en la lucha de escaleras de NXT TakeOver: XXX que coronará al nuevo Campeón de Norteamérica NXT. Triunfo que llegó después del de Bronson Reed la semana anterior, por lo que se intuye que WWE quiere que dicho cetro se convierta en una plataforma para los talentos en ascenso de medio cartel.

Sin embargo, Lumis no salió indemne del choque, ya que NXT lo incluyó en la lista de lesionados, debido a las continuos ataques de Thatcher, causándole un importante daño en uno de sus talones. Y ahora, WWE sugiere que Lumis podría quedar fuera de TakeOver: XXX.

The ankle injury @DexterLumis suffered in his Triple Threat Match last week is more severe than previously reported. https://t.co/eWfUs8L4i3 pic.twitter.com/PnMDlrLPY2