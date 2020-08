Matt Cardona revela un problema de WWE que muchos fans desconocen

En el más reciente y sumamente comentado episodio de Raw hubo un gran error de cálculo durante el combate que enfrentó a Sasha Banks y Shayna Baszler, cuando por algún motivo que desconocemos, la campana sonó justo antes de que Asuka comenzara a atacar a Bayley fuera del ring. Final que recordó a aquel choque entre Seth Rollins y Bray Wyatt en Hell in a Cell 2019, donde el réferi ordenó detener el combate pese a no haber descalificación.

Unas decisiones al servicio de la volubilidad creativa de WWE, y sobre las que habló Matt Cardona en su reciente entrevista concedida a Busted Open Radio, al ser preguntado por el arbitraje en su nueva casa, AEW.

«Ni me he dado cuenta de los árbitros en AEW. Pienso que en WWE, sus réferis tienen reglas que los fans no conocen. Así que, ¿cuál es el sentido de tener todas esas reglas si los fans no saben qué ocurre? Yo estoy contento con los árbitros de AEW. Opino que los árbitros tienen que tener autoridad y creo que aquí la tienen».