CM Punk opinó sobre Raw Underground: "Me encantó"

En una transmisión que Booker T, Renee Young y CM Punk compartieron, The Best in the World quedó maravillado con lo que vio en Raw Underground, e incluso sugirió una pelea para el programa.

El lunes pasado en Raw, Shane McMahon nos presentó Raw Underground. Un segmento donde veremos peleas callejeras al estilo MMA, sin cuerdas y sin reglas, muy similar al videojuego Def Jam Vendetta para PS2. Este nuevo concepto busca mejorar los bajos niveles de audiencia que la marca roja ha sufrido en las últimas semanas, y tras un primer episodio que ha generado reacciones divididas en el Universo WWE, ha dado de qué hablar y existe expectativa respecto a los combates que se verán el lunes próximo.

► CM Punk opinó sobre Raw Underground

El ex campeón WWE, CM Punk, también compartió su opinión sobre Raw Underground. The Best in the World participó este martes en una repetición de SummerSlam 1992, junto a Booker T y Renee Young, que se transmitió en las redes sociales de WWE en FOX. Durante la transmisión, el ex UFC pareció dar el visto bueno a lo que vio en Raw Underground.

"Me encantó. Llevemos algunas mujeres allí. Nia Jax por ejemplo."

CM Punk incluso sugirió que quería ver a algunas Superestrellas de la WWE competir en las peleas al estilo de las MMA en los programas de WWE en el futuro, y que le gustaría ver tres horas de peleas sin reglas. Un minuto después, Punk le dijo a Renee Young que peleara contra Bayley en Raw Underground.

"Renee, creo que deberías pelear contra Bayley en RAW Underground".

Young respondió a Punk diciendo que pelearía contra Bayley, quien, se queja, se burla de ella todo el tiempo y durante varias entrevistas la reta para pelear con ella, y la presentadora está dispuesta a hacerlo.

Tras la respuesta de la presentadora, Punk luego agregó:

"Esto es el fin del mundo, es lo que es esto, una pandemia, todo esto está sucediendo, y se va a degenerar en peleas de gladiadores nuevamente."

Young luego replicó que no tiene un atuendo para su encuentro contra Bayley, aunque recalcó que igual está dispuesta a participar. Inclusive, este martes la propia Bayley ya la había retado a Raw Underground por medio de su cuenta de Twitter.

