Impact Wrestling reforzó su elenco al firmar a muchos de los Superestrellas WWE que fueron despedidos en meses recientes. Ellos son EC3, Heath Slater, Eric Young, Brian Myers, Karl Anderson y Luke Gallows .

Algunas de éstas antiguas Superestrellas de la WWE han tenido sus altibajos durante su tiempo en la compañía, pero este es un nuevo comienzo para todos ellos.

Tommy Dreamer compartió una foto de todas las ex Superestrellas de la WWE recientemente firmadas por Impact Wrestling y parecían tener un mensaje para compartir:

Opportunity came a knocking

and they kicked the FN door in

It's about to get real pic.twitter.com/Dj1G0es9T8

— Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) July 22, 2020