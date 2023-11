Ni LuchaVavoom, ni The Wrestling Revolver, ni Ring of Honor contemplaban que Ronda Rousey pisara sus rings, pero sucedió. La gladiadora suma ya tres implicaciones competitivas como agente libre, después de su salida de WWE.

Y la de mayor repercusión fue su combate en las últimas grabaciones de ROH, apareciendo por sorpresa para un choque de duplas junto a Marina Shafir, yendo contra Athena y Billie Starkz, cual segundo asalto del encuentro que mantuvieron en REVOLVER.

Aunque según se reporta, no hay prevista una continuidad de Rousey en ROH, ni por extensión un debut en AEW. Con todo, Tony Khan espera que «The Baddest Woman on the Planet» regrese.

Grabado seis días atrás desde la Toyota Arena de Ontario (California, EEUU), este «one night only» de Ronda Rousey en ROH podrá verse hoy cuando la promotora emita su nuevo capítulo vía HonorClub.

Seguidamente, el cartel completo que ofrecerá esta entrega de ROH on HonorClub.

