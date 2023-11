Buff Bagwell explica su arresto del 16 de noviembre

El 16 de noviembre, Buff Bagwell apareció en la base de datos de la Oficina del Sheriff del Condado de Cobb como detenido por conducir bajo la influencia de drogas y exceso de velocidad. En una reciente aparición en Busted Open Radio, el exluchador explica lo ocurrido.

► El arresto de Buff Bagwell

«Estoy participando en el programa de la Corte de Responsabilidad del Condado de Cobb para casos de conducción bajo la influencia de sustancias. En ocasiones anteriores, antes de ahora, mientras estaba en el programa, tenían reglas muy estrictas y un horario exigente. Antes, tuve una discusión con uno de los consejeros. Pasé por encima de un bordillo en la gasolinera local y tuve que ser remolcado. Tengo una rodilla mmal y me sometí a una cirugía de reemplazo de rodilla. Tenía una cita a una cuadra de distancia, nos apresuramos para no llegar tarde, le pregunté al consejero si podía darle las llaves al chico con la pierna mejor para que fuera a la grúa. Él dijo, ‘No hay problema’. En resumen, fue una conversación, y fui arrestado por discutir o interrumpir la clase.

Our pre Thanksgiving meal with Buff Bagwell, Scotty Riggs & Diamond Dallas Page! Oh the stories of years on the road together! Great night! pic.twitter.com/gc9gnNthax — Marc Mero (@MarcMero) November 23, 2023

Un mes después, completé la documentación de mi vuelo, que fue de Atlanta a Des Moines, Des Moines a Dallas/San Antonio, San Antonio a Atlanta. Había una escala en el medio. En los documentos del programa de la corte por DUI, no había un lugar para el vuelo intermedio. Son muy específicos con la forma en que haces las cosas. Aprobaron el viaje. Cuando llegué a casa, dijeron: ‘¿Cómo llegaste de Des Moines a San Antonio?’ ‘Volé.’ ‘¿Por qué no lo incluiste en la lista?’ ‘No había espacio.’ ‘Necesitamos saberlo.’ ‘De acuerdo, a partir de ahora, les informaré’. Pasé 24 horas en la cárcel por no completar la documentación correcta.

Fui arrestado por ambas cosas, y lo mismo sucedió, publicaron mi arresto original. Hace más de tres años, fui arrestado por conducir bajo la influencia y conducción temeraria. Lo único correcto sobre el 16 de noviembre es que es el día que fui a la corte y a la cárcel. Mi fecha de corte fue el 16 de noviembre y fui a la cárcel.

No tienen permitido (publicar su arresto como un nuevo arresto), los otros abogados que tengo para verificar esto no encontraron nada, pero este otro tipo que tengo me está diciendo que es difamación, lo que todos sabemos que es. Ahora, estoy investigándolo.

Fui arrestado por interrumpir la clase el 8 de noviembre«.