Cuando una fórmula funciona en WWE, la empresa seguirá tal camino hasta el hastío. Y es de agradecer que después de mucho tiempo, un nuevo concepto de combate se consolide dentro de la programación de la empresa, denominado Iron Survivor Challenge.

Con una oportunidad titular por el máximo título varonil y femenil de NXT, respectivamente, sobre la mesa, esta semana Josh Briggs y Blair Davenport se sumaron a las contiendas que el año pasado fueron «show stealers» del especial Deadline.

Briggs se ganó sin duda su hueco, porque pudo derrotar en mano a mano a Carmelo Hayes, si bien una distracción de Lexis King fue decisiva. Mientras, Davenport protagonizó una contundente victoria sobre Thea Hail, donde apenas le bastaron cuatro minutos.

Previsto para el 9 de diciembre desde la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU), NXT Deadline 2023 conjuga por ahora el siguiente cartel.

