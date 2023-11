Los días de Sting como luchador se están terminando. Se nos va uno de los más grandes. AEW Revolution 2024 verá el último combate de su carrera. Será un adiós triste pero también feliz porque ha llegado a donde lo ha hecho y dice adiós en sus propios términos. Desde que se hizo oficial la fecha de su despedida no han dejado de sucederse los mensajes de cariño, los tributos, a The Icon.

► El retiro de Sting

Hoy conocemos el punto de vista de Bobby Fish, quien fuera su compañero durante sus tiempos como All Elite. Nunca lucharon juntos, pero este sí que lo hizo con Darby Allin, de quien también habla en WrestlingNewsCo.

«Sting, qué carrera tan increíble. Que aún esté haciendo algunas de las cosas que hace, y luego conocerlo, escuchas a la gente decir todo el tiempo, ‘No conozcas a tus héroes’. Él, en particular, cuando estaba con AEW y tuve la suerte de compartir vestuario con él, y otra cosa surrealista fue que tuve que hacer una toma para él. Lo que hicieron con él y Darby, y lo que han logrado, creo que es una de las mejores cosas que ha surgido de esa empresa hasta ahora.

«Creo que cada movimiento realmente ha sido ejecutado de manera excelente, y es un crédito para todos allí, y es un crédito para Steve mismo, Sting. Él trasciende el tiempo de esa manera, y fue el babyface más genial en ese momento. En ese momento, simplemente no podías ser más genial que Sting. No puedo expresar lo suficiente de manera positiva sobre el hombre con el que tuve la oportunidad de conversar personalmente algunas veces, y luego profesionalmente, es simplemente excepcional. No estoy seguro de que se pueda hacer algo mejor».