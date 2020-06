Edge explica por qué no quiere trabajar en su regreso con gente nueva

Randy Orton nunca fue el mayor rival de Edge, principalmente por el hecho de que en la práctica totalidad de sus carreras, ambos actuaron como rudos, y WWE gusta de presentar una dicotomía técnico-rudo en la mayoría de sus historias. Pero al fin y al cabo, sí que sus ascensos a la cima de la empresa discurrieron paralelos durante la "Ruthless Aggression Era", además de formar una breve pero atractiva alianza denominada Rated-RKO.

Y que exista una verdadera química entre ambos bajo un mano a mano al uso realmente aún está por comprobarse, ya que aquel encuentro de "Last Man Standing" en WrestleMania 36 y su condición de pregrabado no suponen una prueba fehaciente. Su revancha en Backlash 2020 por tanto, será la prueba de fuego; para más inri, promocionada como "el mejor combate de lucha libre de la historia".

► El temor de Edge hacia las nuevas generaciones

Pero ahora, bajo una entrevista concedida a ESPN, intuimos por qué "The Rated-R Superstar" aún no ha dejado atrás el pasado.

«Hay una razón por la que esta nueva encarnación de Edge empezó con Randy. Sé que la gente quiere quejarse acerca de, "¿cuándo vas a trabajar con los chicos nuevos?" Echen el freno. Recuerden que he estado inactivo durante nueve años. Así que, para mí, necesitaba saber exactamente dónde me encontraba. «Y no hay nadie mejor para mí que haga eso que Randy. Porque Randy sigue siendo capaz de salir ahí fuera y tener un buen combate con cualquiera. Necesitaba un poco de comodidad para poder quitarme de encima muchas dudas».

Recordemos que Mike Johnson de PWInsider reportó que WWE tenía planeado que el primer 1 vs. 1 de Edge en su regreso iba a ser con AJ Styles en Super ShowDown 2020. A cambio, ya saben que allí se detonó la rivalidad entre "The Phenomenal" y The Undertaker, mientras "The Ultimate Opportunist" no volvió al ring hasta su mencionada lucha contra Orton en WrestleMania 36.