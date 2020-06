Todo está listo para que este domingo 14 de junio, WWE presente su tercer PPV del elenco estelar en medio de la pandemia de este coronavirus. Backlash está de regreso después de dos años de ausencia. Inicialmente se pensaba que WWE iba a llevar a poco más de 20 espectadores al Sprint Center de Kansas City, Missouri, pero obviamente eso ya no será posible sino hasta octubre de este año si bien nos va en el desarrollo de esta pandemia, aunque hay quienes dicen que los fans no volverán sino hasta junio de 2021.

► Así va el cartel del PPV Backlash 2020

Hay luchas bastante interesantes, realmente es un cartel sólido construido en medio del caos que todavía reina al mundo y lo reinará por un par de meses más, pero que cuenta con luchas entre gladiadores experimentados. A continuación les dejamos el cartel actualizado tras la edición de WWE Monday Night Raw de ayer y a falta del show de WWE Friday Night SmackDown previo al PPV.

Jeff Hardy vs. Sheamus

EL MEJOR COMBATE DE LUCHA LIBRE DE LA HISTORIA

Edge vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE

Apollo Crews (c) vs Andrade

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

Bayley y Sasha Banks (c) vs. The IIconics vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

LUCHA EN DESVENTAJA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley (con MVP)