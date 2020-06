El porqué de la referencia a Michael Hayes en NXT TakeOver: In Your House

De inicio, el aura de nostalgia resultaba atractivo para los fans ya creciditos como un servidor que crecieron en los 90. Pero a pesar del esfuerzo de los talentos tras mamparas de plexiglás por suplir la falta de público real, NXT TakeOver: In Your House acabó siendo uno de los especiales de la marca dorada de WWE más flojos de los últimos años, obviando esa ausencia de respetable. Porque a fin de cuentas, sin la victoria de Io Shirai (un buen combate a secas), nada podríamos rescatar de esta cita.

Otro de los encuentros que se quedó a medio camino fue el protagonizado por Keith Lee y Johnny Gargano, con el Campeonato Norteamericano NXT de telón de fondo. Aunque sí tuvo gracia la entrada al ring de "Johnny Wrestling", quien abrió la puerta de su casa para salir directamente al set del show, pues, como ya avisó semanas atrás, NXT es su hogar. E igualmente curioso fue el cameo en forma de foto de Michael Hayes bajo su antiguo personaje de Dok Hendrix, justo antes de que Gargano jugase con el espacio-tiempo.

► La relación Dok Hendrix - In Your House

Hayes fue contratado por WWF en 1995, y ante la imposibilidad de continuar su carrera sobre el ring a causa de una serie de lesiones, pasó a llamarse Dok Hendrix y adoptar el rol de entrevistador y comentarista, formando parte del primer In Your House. Y la empresa quería que este personaje hiciese su regreso el pasado domingo, según Triple H reveló durante la teleconferencia con los medios posterior al evento de NXT.

«No tienes idea de cómo insistí a Michael Hayes para que se cortara el pelo e hiciera de Dok Hendrix. Su negativa fue alta y clara, muy intensa, y lo pude escuchar cómo estallaba al otro lado de mi teléfono móvil cuando la foto de Dok Hendrix apareció en la pared de la sala de estar de Johnny Gargano antes de que saliera de la casa, lo cual me encantó».

Parece que Hayes no tenía constancia de que su alter ego iba a tener un exposición tan importante en NXT TakeOver: In Your House, pese a su firme negativa. De hecho, Gargano volvió a aludirlo en Twitter tras perder ante Lee.

I let ya down, Dok. pic.twitter.com/OzDdg4nfGo — Johnny Gargano (@JohnnyGargano) June 8, 2020