Mientras WWE comenzó el triángulo amoroso entre Lana, Bobby Lashley y Rusev con las mejores intenciones, se ha convertido lentamente en algo que ciertos fanáticos ya desean que termine.

En el último Monday Night Raw finalmente pudo concretarse la boda entre Lana y Bobby Lashley, cuya alianza fue sellada con un beso; no obstante, cuando Rusev apareció en la pantalla gigante, Lana se molestó y su nuevo «esposo» la mandó a callar, a la vez que retó al búlgaro a una lucha que se llevará a cabo este lunes, para intentar saldar cuentas de una vez por todas.

► ¿Culminará pronto el matrimonio entre Lana y Bobby Lashley?

Como van las cosas, con un Rusev feliz por su «divorcio» y con un «matrimonio» ya concretado, uno podría suponer que luego del encuentro de este lunes podrían cesar las hostilidades entre el búlgaro y Lashley; sin embargo, no podemos descartar que se vean indicios de «ruptura» entre Lana y Bobby Lashley, considerando que hay que incluir a Liv Morgan en la ecuación, quien ha estado revelando fotos de ella y Lana juntas y que estará en la esquina de Rusev para su encuentro en Raw.

Con eso dicho, podríamos especualr con algunas teorías respecto a que el matrimonio entre Lana y Bobby Lashley podría no durar mucho más:

1. NO HABRÍA NADA MÁS QUE DESARROLLAR

¿Qué más puede hacer WWE? Veamos, ya Lana engañó a Rusev con Bobby Lashley, anunció que estaba embarazada, exigió el divorcio de The Bulgarian Brute y tuvo un controvertido segmento de bodas que se concretó a la final una semana después, ¿Qué más pueden hacer que tenga el efecto deseado en el Universo WWE? Sólo le quedaría ver hasta dónde pueden llegar con el ángulo lésbico, que igual puede desembocar en la ruptura de la nueva pareja.

Por lo menos, esta historia necesita una muerte misericordiosa en algún momento en un futuro muy cercano y es de esperar que llegue en las próximas semanas. O eso, o WWE continúa tratando de crear situaciones aún más poco realistas para la historia que pueda atraer la ira del Universo WWE en el proceso.

2. WWE PODRÍA CAMBIAR EL ENFOQUE DE LA HISTORIA

Si bien WWE ha dedicado mucho tiempo y atención a la historia en curso entre Lana, Bobby Lashley y Rusev, parece que todo eso está empezando a cambiar. Eso no solo es evidente por la historia que fue desde ser el evento estelar hasta ser enterrado en algún lugar en la segunda hora, donde incluso más llamó la atención la irrupción en el ring por parte del oficial de bodas que los casó que la propia boda en sí. Al parecer, la compañía realmente no ofreció un seguimiento significativo a la accidentada boda.

De hecho, todo lo que realmente sucedió fue que Lana y Bobby Lashley terminaron su ceremonia de boda y luego este último fue desafiado por Rusev a un combate. WWE ni siquiera se molestó en seguir el ángulo lésbico entre Liv Morgan y Lana (al menos el lunes pasado), que es otra gran señal de que la compañía podría no estar en esto a largo plazo.

¿Y quién puede realmente culparlos por esta decisión? Los fanáticos han estado criticando críticamente esta historia durante semanas y aunque la compañía ha tratado de mantenerla en funcionamiento con la narración tipo Jerry Springer, eso ni siquiera ha sido suficiente para calmar a la audiencia. Honestamente, terminarlo podría ser la mejor apuesta de WWE para finalmente avanzar.

Al final, WWE merece mucho crédito por tratar de llevar a cabo esta historia. También merecen mucho crédito por mantenerlo siempre que lo hayan hecho y con suerte lo obtendrán. Claro, fue el equivalente de un desastre, pero WWE ha apostado enormemente por esta historia.

3. RESPUESTA DE LOS FANÁTICOS

No es ningún secreto que hay un gran número de fanáticos de la WWE que no puede soportar esta historia y, aunque la compañía ha intentado varias veces hacerla interesante, no parece estar cumpliendo su propósito. De hecho, honestamente parece que lo que está haciendo más es retrasar a todos que cualquier otra cosa.

Por ejemplo, Bobby Lashley podría estar recibiendo más atención, que es algo que la compañía finalmente quería de él, pero no ha sido así, a pesar de que el propio luchador tiene como meta enfrentarse a Brock Lesnar. Es como si los fanáticos ya no vieran a Lashley como el atleta legítimo que él es y en cambio solo lo ven como una broma en el triángulo amoroso general.

Por lo menos, la historia no beneficia a nadie en este momento y realmente se está desperdiciando a tres grandes superestrellas de una manera u otra. Eso, sin contar que tanto Lana como Bobby Lashley han recibido sendas amenazas de muerte por esta situación, algo insólito pero real.

Lo expuesto podrían ser razones suficientes para terminar allí y WWE podría querer encontrar una salida en las próximas semanas. O eso, o arriesgarse a empañar aún más a los tres involucrados.

4. RUSEV TODAVÍA NECESITA UN PORTAVOZ

Rusev es un atleta talentoso, una figura muy imponente y un alivio cómico cuando el tiempo lo requiere. Sin embargo, le falta pulir sus habilidades con el micrófono. Esto último es lo que prácticamente detiene la posibilidad de tener una carrera muy exitosa en la WWE.

Al igual que Brock Lesnar o Andrade, Rusev necesita un portavoz para poder relacionarse con el Universo WWE. En un inicio, esa persona fue Lana y ella hizo un gran trabajo durante mucho tiempo. Después de un tiempo, Aiden English asumió el papel más tarde, pero él y Rusev se separaron menos de un año después cuando estaba en boga el Rusev Day.

Dicho todo esto, Lana había servido como el último vínculo entre Rusev y el Universo WWE, por lo que su separación fue tan confusa. Aunque de alguna manera esto posicionó a Rusev como el bueno de la película, afortunadamente para él, la historia podría estarse quedando sin gasolina y quizás WWE pueda encontrar una manera de volver a unir a los dos por el futuro del «Bruto búlgaro» en la compañía.

Al final, es obvio que Rusev necesita una portavoz y la única persona que parece adecuada para ese trabajo es Lana. Con el impulso de ella fue que disfrutó su tiempo como Campeón de los Estados Unidos, haciéndolo una amenaza tan imponente y ella es la que puede llevarlo de vuelta a esa instancia.

5. LA PACIENCIA DE BOBBY LASHLEY

Bobby Lashley se ha mantenido relativamente tranquilo durante gran parte de esta historia, pero finalmente habló el lunes pasado en Raw. Curiosamente, le dijo a su nueva esposa que se callara, lo que parece mostrar que incluso el personaje de Lashley está perdiendo la paciencia con Lana.

Por lo menos, eso es una prueba de que WWE va a experimentar con varias grietas diferentes en su relación durante las próximas semanas para romperlas. Por supuesto, tienen que hacerlo de una manera que sea agradable para la audiencia, lo que hace que este movimiento sea un poco complicado.

Por un lado, WWE puede ir con la respuesta predecible de simplemente reunir a Rusev y Lana, pero eso requeriría mucha explicación, pero no podemos olvidar de que la adición de Liv Morgan podría ser decisiva para impular a que Lashley toma el boleto de salida de este matrimonio.

Al final del día, parece que la paciencia de Lashley está disminuyendo y WWE podría jugar con esa carta durante las próximas semanas. Queda por ver cómo la compañía finalmente los separará, de tomar ese camino.