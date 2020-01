Este lunes en Monday Night Raw tuvimos una lucha entre AJ Styles contra Akira Tozawa, con victoria contundente del primero imitando la RKO de Randy Orton. Durante la celebración, Styles se paró y se tomó su tiempo mientras posaba para la multitud, recibiendo abucheos del público mientras se burlaba de Orton, a quien enfrentará la próxima semana.

Lo curioso fue lo que ocurrió despúes de esa lucha mientras Styles abandonaba el escenario, ya que en nuestra cobertura mencionamos que parecía «que un fanático se metió al ring y se fueron a comerciales de manera un tanto abrupta.»

En el raro incidente, la cámara logró captar una instantánea con los oficiales de la WWE y la seguridad del ring neutralizando lo que parecía ser un fanático que había subido al ring, y rápidamente enfocó a la multitud y la transmisión se fue directamente al corte comercial.

Una vez que Raw volvió de esa pausa comercial, tuvimos el segmento con Lana, Bobby Lashley y el ministro que ofició la boda de la semana pasada, quien fue interpretado por el actor Rick Malone.

El comentarista de Raw, Vic Joseph, explicó que el «fanático» fue en realidad el oficial de boda que ingresó al ring para el siguiente segmento (de Lashley y Lana). Se reveló que Malone entró al ring antes de lo esperado y la seguridad no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que lo abordaron pensando que se trataba de alguien ajeno al espectáculo.

Un fanático publicó el video con el incidente en su cuenta de Twitter, donde revela que se trataba del ya referido actor.

so, uh, it was this dude. What in the red hell #RAW pic.twitter.com/rkQLKI5fGN

— Nick Piccone (@nickpiccone) January 7, 2020