La lucha libre profesional sufrió su segunda pérdida en este 2020. Luego del fallecimiento de El Marqués, nos enteramos de la pérdida de La Parka, quien desde 1995 luchó en AAA.

Por supuesto, el mundo de la lucha libre ha reaccionado a esta trágica noticia.

Como Karis la Momia ganó la máscara de Halcón Dorado Jr y como La Parka se llevó las máscaras de Gigante Drako, Hijo del Espectro, Akuma, Cibernético, La Mestia, Destroyer II y Muerte Cibernética.

En la AAA ganó la Copa Antonio Peña en 2013, la Copa Triplemanía en 2017 y el Torneo Rey de Reyes en 2002, 2003, 2005, 2007 y 2014, así como el Campeonato Nacional de Parejas con Máscara Sagrada y Octagón y el Campeonato Nacional Crucero.

I have lost so many people in the last 5 years in Lucha Libre and my life. This hits hard. Que en paz descanza La Parka. @Parka_AAA 🙏🏻💔

«He perdido a tantas personas en los últimos 5 años dentro de la lucha libre y en mi vida. Esta pega fuerte. Que en paz descanse La Parka«.

«Hoy en la arena celestial nos traen un gran evento estelar: SILVER KING vs LA PARKA«.

AAA's La Parka passed away tonight. He was 56. He suffered serious injuries on a dive at the end of November and never recovered.

La Parka is one of the bigger recent stars in Mexican wrestling, the symbol of AAA. He is not the La Parka who wrestled in WCW and is now LA Park. pic.twitter.com/HiBICfYHri

— luchablog (@luchablog) January 12, 2020