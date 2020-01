Brock Lesnar se presentó de nuevo un lunes por la noche en WWE, aunque nadie esperaba que Paul Heyman anunciara lo que anunció. Todos esperábamos conocer quien será el oponente del Campeón WWE en Royal Rumble 2020. Pero no que el abogado confirmara que va a tener 29. «La Bestia Encarnada» entrará a la campal varonil. ¿Para qué? ¿Por qué? Entendemos que si consigue triunfar elegirá a su propio rival en WrestleMania 36, mientras que de lo contrario comenzará una rivalidad con quien lo elimine.

► Raw del 13 de enero de 2020

Lo más probable es que la semana que viene tengamos más detalles sobre su participación en dicho combate, pues tanto el luchador como su representante estarán de nuevo en Raw. WWE lo acaba de anunciar, junto con dos combates que también se disputarán en seis días.

Aleister Black tendrá una nueva lucha con Buddy Murphy después de que anoche quien fuera Campeón Crucero lo atacara a traición. No está claro de qué forma va a acabar esta historia, si conducirá a ambos luchadores a otras cosas, pero los están manteniendo ocupados mientras tanto.

Rusev tendrá la oportunidad de enfrentar en un mano a mano a Bobby Lashley como consecuencia de la rivalidad que comparten desde hace meses y como consecuencia de que el búlgaro se burlara de su rival y de Lana después de que se casaran en el reciente programa.

Además, aunque la compañía no lanzó todavía el anuncio en redes sociales, durante el show de anoche se anunció que la próxima semana se verá las caras también Randy Orton con AJ Styles. «La Víbora» no apareció en televisión hace unas horas, pero «The Phenomenal One» se encargó de que estuviera en espíritu al vencer a Akira Tozawa después de aplicarle una versión propia del RKO. Y también se anunció que Kevin Owens, Samoa Joe, y The Big Show enfrentarán a AOP y Seth Rollins en una pelea de puñetazos.