Uno de los encantos de los combates multitudinarios con estipulaciones, llámense Elimination Chamber, Gaunlet o Money in the Bank, es que se presentan como la oportunidad perfecta para elevar al talento ganador de sobremanera en un abrir y un cerrar de ojos. Ocurre también, y aún más que los citados, con el Royal Rumble, pues hacerse con él abre la puerta soñada por toda Superestrella: ir por un Campeonato Mundial en WrestleMania. Tras la edición de este año, una pregunta debe ser contestada: ¿Es Drew McIntyre una amenaza para Roman Reigns como rostro de WWE?

► El debate: Reigns vs. McIntyre

Por Agustín Filippone de Cuadrilátero

7 de abril de 2019. WrestleMania 35. Roman Reigns regresaba a los cuadriláteros para un evento grande de WWE tan sólo semanas después de dar la noticia de que su leucemia estaba nuevamente en remisión. Una historia real, de redención, inspiración y emoción; de cómo todo puede lograrse con fe y trabajo duro. Pero esto recién comenzaba, porque todavía debía demostrar que era el mismo «Big Dog» al que acostumbrábamos ver, aquel que pudo lo imposible al vencer a Brock Lesnar limpiamente y apuntaba cada vez más alto, dispuesto a hacerse hueco en la discusión por ser el mejor de todos los tiempos.

En frente, sin embargo, no tenía a un luchador del montón. No, porque Drew McIntyre, un rudo con todas las de la palabra, supo situarse entre los puestos estelares de WWE rápidamente luego de un paso por NXT que lo vio adquirir el título absoluto de la marca, y que buscaba replicar el hito pero ya en tierras más pobladas y reputadas. No obstante, fue esa noche de abril la prueba de que «El Psicópata Escocés» todavía no tenía lo requerido para aspirar a demasiado. Demasiado, en cambio, sí fue la Spear de los sueños rotos.

Hoy, pudiendo afirmar que McIntyre fue el último hombre en pie en la batalla de 30 hombres, nos encontramos con un panorama en el que los roles quedaron un tanto invertidos. 2019 no terminó siendo un año redondo para Reigns dentro de sus estandartes, como tampoco lo fue para el británico, mas el último PPV demostró que si hubo un momento a brillar para el contendiente al Campeonato WWE, es este. El empuje es monumental, y quedarse en tan elevada plaza dependerá de qué tan bien lo aproveche.

Reigns vs. McIntyre, McIntyre vs. Reigns podría ser la disputa del 2020. No en un ring, esa disputa ya se la llevó el samoano. Pero entonces las cosas eran diferentes, las prioridades otras, y por el camino que se fue abriendo paso en esta ruta a WrestleMania, no está de más este debate.

Un debate en el que, me parece, no podemos obviar unas declaraciones hechas por quien encabezara cuatro veces seguidas la Vitrina de los Inmortales. En una entrevista que concedió a comienzos del año pasado, Reigns previó que dentro de unos años se veía más fuera de la compañía que dentro, con la ilusión de adentrarse en el mundo cinematográfico y evitar así desgastar tanto su cuerpo. Pareciera como si las palabras se las haya llevado el viento, pero si así fuera el caso y altos mandos estuvieran al tanto, entonces se explicarían muchas cosas.

►¿Es Drew McIntyre una amenaza para Roman Reigns?

Independientemente de ello, la lógica diría que McIntyre no tendría por qué ser una gran amenaza como rostro de WWE. ¿Por qué? Expongamos algunos puntos:

Por empezar, Reigns ya lleva años «en construcción». O mejor dicho, «construido», y es que ya se ha consolidado como la cara visible de la empresa desde hace un largo rato. Ambos tienen la misma edad (34), lo que significa que McIntyre podría ser ya demasiado grande para alcanzar el estatus de Reigns. Reigns fue moldeado por más de cinco años. Si el escocés fuera moldeado por ese tiempo, tendría casi 40 años al momento de alcanzar al Reigns actual. Dave Meltzer ya lo ha dicho: el ex líder de The Shield no es un líder taquillero, pero no por culpa suya, sino principalmente por la incapacidad de la compañía para crear estrellas y ofrecer un producto cautivador. En esa línea, es obvio que McIntyre no podría hacer mucho más que su compañero sustituyéndole. Conor McGregor es la viva imagen de que la nacionalidad no importa a la hora de cortar tickets, pero distinto es en una WWE que es microcontrolada por un Vince McMahon que siempre hará las cosas a su manera y no de la manera estándar. Si él ve a Reigns como su máximo proyecto, así seguirá, y eso ya está claro. Y de la mano con lo arriba escrito, es clave el idioma. McIntyre mismo reconoció que debió «ajustarlo» para ser más amigable para un público estadounidense no siempre tan receptivo. Entretanto, Reigns no parece quedarse atrás, ya que de acuerdo a los reportes estaría en el otro gran estelar del Show de Shows haciendo frente a «The Fiend» Bray Wyatt por el Campeonato Universal. Ambos son los dos más vendedores de mercancía en toda la WWE.

Pero cuando aseguramos que podría ser la disputa del 2020, hablamos de que la lógica no siempre tiene por qué ocurrir. Por supuesto, todo dependerá de la evolución de los hechos y el giro que tomen las circunstancias. Por lo pronto, el futuro oponente de Lesnar despierta simpatía en la afición, siendo fundamental su trasfondo de fracasos y «humillaciones», y su revancha como «The Chosen One» empieza a surtir efecto. La respuesta llegará más pronto que tarde.

