En los últimos meses hemos estado hablando de Roman Reigns más de lo que lo hemos hecho desde su regreso luego de que su leucemia entrara por segunda ocasión a remisión y regresara a WWE.

Eso solo significa una cosa: que estamos ante su ascenso nuevamente a las posiciones estelares. Algo que ya se viene rumorando desde hace un par de semanas. Su llegada a la cima de la montaña sería en WrestleMania 36 y allí se enfrentaría a The Fiend.

► Roman Reigns vs The Fiend

Aunque no se trataría de una lucha totalmente inédita, pues de momento se reporta que Roman Reigns vs. The Fiend (quizá como Bray Wyatt), se enfrentarán a finales de enero en el Royal Rumble 2020. Y hablando de este evento, recordemos que Reigns sigue siendo uno de los favoritos para la batalla campal.

Hoy les traemos una importante actualización de este combate. Dave Meltzer del Wrestling Observer y Paul Davis de Wrestling News señalan el día de hoy que la lucha entre ambas Superestrellas queridas por el Universo WWE ya está casi que escrita en piedra.

Esto dijo Dave Meltzer en un episodio reciente del Wrestling Observer Radio:

«Estamos en diciembre y, por lo general, es en este momento en el que ya sabes el cartel de la próxima WrestleMania. Pero este año no sé mucho, solo sé un poco del cartel. Sé que es lo que no va a pasar, pero no sé qué es lo que va a pasar, aunque hay un par de luchas que puedo inferir que ocurrirán. Roman Reigns vs The Fiend, no ha habido ninguna pista ni un ángulo, nada que vaya en esa dirección, pero no me sorprendería en lo absoluto que ocurriera ese combate«.

Por su parte, Paul Davis fue más allá:

«Le pregunté a una fuente dentro de WWE nuevamente acerca de Wyatt vs. Reigns y me dijeron que este encuentro es el principal candidato para ser la lucha estelar del lado de SmackDown y el objetivo es volver a colocar a Reigns en una posición estelar y ser la cara principal de la compañía«.