El extraño 2019 de Roman Reigns reflejado en un dato

De anunciar al mundo que su enfermedad quedaba en remisión y ver el fin de The Shield a ser cubierto con comida de perro. Roman Reigns ha vivido un 2019 tan positivo para él por el hecho de dejar a un lado (una vez más) la leucemia, como extraño por su posición en segundo plano. Porque a su regreso el pasado marzo, cuando algunos temían que «The Big Dog» recuperase su patio, la realidad fue muy distinta. Reigns se ha mantenido alejado de la escena titular en estos últimos nueve meses como nunca antes desde que debutara en WWE. Y un dato lo pone de manifiesto.

#WWEStats2019: @WWERomanReigns ends 2019 with only ONE title opportunity all year – a DQ victory over @ShinsukeN with the IC Title on the line on #SmackDown in October.

2019 joins 2014 as the only years of Reigns' @WWE in-ring career in which he did not hold a championship.

— WWE Stats & Info (@WWEStats) December 31, 2019