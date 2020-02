5 Superestrellas que WWE nunca dejará ir (pese a no ser estelares)

“Si tu objetivo no es ser Campeón Mundial, entonces estás en el negocio equivocado”. Una frase que se repite mucho en la lucha libre, y con razón. Sin embargo, no hay vergüenza alguna en no ser estelar, privilegio reservado para unos pocos. E incluimos también a aquellos luchadores cuyo trabajo es estrictamente hacer ver bien a otros, un papel clave para la creación de estrellas, trabajo en el que a su vez es posible destacarse si eres bueno en ello. Estas son las 5 Superestrellas que WWE no dejará ir (pese a no ser estelares).

► Otis

Desde el minuto uno, cuando daba sus primeros pasos en el elenco principal en combates por duplas genéricos, tanto el Chairman como el Universo WWE quedaron encantados por el carisma natural de este grandulón de metro ochenta. Un talento en el que McMahon podría depositar toda su confianza como el futuro rey de la comedia, aquel rol que alguna vez desempeñó Santino Marella o que desempeña, por ejemplo, Orange Cassidy en AEW. Sin ser un denominado “jobber”, no se puede negar que este tipo de personajes tienen un techo. No debemos esperar ver a un Otis campeón mundial ni tarde ni temprano, excepto drásticos cambios, pero nos atrevemos a decir que, de seguir por este camino, sí podremos verlo por mucho tiempo en la compañía… excepto drásticos cambios.

► Elias

Dijo el legendario mánager y promotor Jim Cornette que para saber si eres una auténtica estrella o no, basta con imaginarte encabezando WrestleMania ante The Rock o Stone Cold Steve Austin y que tu nombre esté a la altura de las circunstancias. Pues bien, digamos que no es exactamente el caso de Elias. Ojo, que se trata de un individuo muy talentoso cuando le toca ejercer su especialidad: ser el rudo básico, aquel que sobrevive del cheap heat y pide clemencia cuando las cosas no salen como quiere. Pero, una vez más, es su personaje su mayor enemigo, y mientras siga cargando esa guitarra acústica hacia el cuadrilátero, muy probablemente no sea protagonista. El factor entretenimiento lo tiene, y es por eso que McMahon le tiene tanto aprecio.

► Carmella

Fue la primera Miss Money in the Bank y Campeona Femenil de SmackDown, pero Carmella ya no es dueña de los focos como alguna vez lo fue. Relegada a la nada misma después de su separación de R-Truth, una alianza que de por sí la rebajó a segmentos con meramente cómicos, “La Princesa de State Island” no atraviesa un gran presente. Pero también es cierto que en la lucha libre hay que saber tener paciencia y entender que se trata de ciclos, y sabiendo la opinión del mandamás sobre ella, un nuevo empuje es cuestión de cuándo y no de si sucederá. Veremos si su regreso se dará por todo lo alto esta noche en el show azul.

► Jinder Mahal

Todavía nos rascamos la cabeza cada vez que pensamos en el reinado de Jinder Mahal como Campeón WWE. Y es que así como entró sin pedir permiso en la órbita estelar, se esfumó de ella tan rápido como perdió el oro. Si bien las lesiones son las que lo bajaron de la programación de la empresa, no era tampoco como si fuese una parte focal de la misma, pero no nos dejemos llevar por su posición. El experimento como monarca falló estrepitosamente, no hay duda, pero recordemos que fue el físico McMahonesco lo que impresionó al jefe en primera instancia, tanto como para darle su máxima creación, y aunque ya no le vea como una pieza infaltable, apostamos a que mientras esos músculos sigan intactos, McMahon no se atreverá a tocarlo.

► R-Truth

Qué decir de R-Truth. Por empezar, vale remarcar su versatilidad en todo papel que se le extienda. En su época como rudo allá por 2011, la más trascendente sin dudas en su extensa carrera en WWE si de posiciones hablamos, demostró que no era apuesta descabellada. Dicho esto, no se puede discutir que su más grande fortaleza es justamente ser el agraciado del elenco, y en ese aspecto nada tiene que envidiarle a otros que lo precedieron. Sus locuras tras bambalinas son tan sólo una pequeña dosis de su encanto. Y cuando mencionamos el término “entretenimiento”, aquel que tanto gusta a un Vince McMahon que alguna vez declaró “¿no sería asombroso quitar la palabra ‘wrestling’ de WWE?”, probablemente no haya alguien que pueda hacerle frente al eterno Campeón 24/07.

