Dominik Mysterio se compara con Eddie Guerrero y Santos Escobar dice: "No"

Hay que tenerlos cuadrados, como suele decirse, no hace falta aclarar los qué, para decirse no solo el Eddie Guerrero de esta generación sino que el «Latin Heat» fue tu versión en la suya. Pero eso fue lo que dijo Dominik Mysterio anoche en Raw. Qué rápido ha crecido el hijo de Rey Mysterio. Ya no tiene padre -sí «papi», que es Rhea Ripley– ni tampoco abuela. No necesita a nadie que le baile el agua porque él se lo hace a sí mismo de la mejor de las maneras. Aunque AJ Styles se encargó de aclarar que se parece más bien a James Ellsworth.

► Santos Escobar corrige a Dominik Mysterio

Y eso también es realmente exagerado. Aunque lo del Guerrero es pasarse unos cuantos pueblos. Y no solo «The Phenomenal One» y los fanáticos presentes en la arena no estuvieron de acuerdo con la declaración de Dominik sino que tampoco lo estuvo Santos Escobar. Recordemos que el líder de Legado del Fantasma acaba de ser ascendido a SmackDown con su facción –cambiando a Elektra López por Zelina Vega– y quizá ambos se vean las caras próximamente. De momento, el ex Campeón de Peso Crucero corrige al hijo de Rey:

Es un buen momento para recordar las palabras que en el mes de abril pronunciaba Ángel Garza sobre comparar a otros luchadores latinos con Eddie Guerrero:

«No sé si me gustan las segundas partes porque siempre te comparan. Cuando hice mi debut, fue: ‘aquí está el siguiente Eddie Guerrero’. Luego llegó Santos Escobar y lo mismo. Dejen de comparar y disfruten quiénes somos. Comparar personajes es divertido, pero Eddie fue Eddie. Nadie va a ser como Eddie. Yo soy el primer Ángel. Humberto es el primer Humberto. Todo el mundo es único. Es cuestión de hacer lo tuyo y construir tu camino. Creo que un día, gente llegará a la compañía y dirán de ellos: ‘Aquí está el siguiente Humberto. Aquí está el siguiente Ángel’».