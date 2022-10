«Tony Khan anunció que Chris Jericho, el campeón mundial de Ring of Honor y líder de la Jericho Appreciation Society, ha firmado una extensión de contrato hasta diciembre de 2025. (…) Jericho también aumentará sus responsabilidades dentro de AEW, sirviendo como productor y asesor creativo además de continuar como mentor de jóvenes talentos». Así nos hacíamos eco en Súper Luchas el pasado 18 de octubre de la renovación de Chris Jericho con AEW así como de su aumento de funciones.

► Ronda Rousey felicita a Chris Jericho

«Había una expectativa en WWE de que cuando el contrato de Chris Jericho terminara en enero de 2024, él regresara a WWE para tener su última etapa en la empresa y finalizar con el retiro y ser inducido al Salón de la Fama WWE (…)». También nos enteramos de que en WWE tenían la esperanza de que volviera dentro de poco más de un año, cuando su anterior acuerdo finalizase, lo cual obviamente no va a suceder. Quizá en 2025 sí suceda. Probablemente Jericho quiera una última aventura como Superestrella.

Ahora continuamos con este asunto para conocer la breve felicitación de Ronda Rousey al Campeón Mundial ROH. Mientras hablaba recientemente en The Baddest Stream On The Planet, la Campeona SmackDown envió un cariñoso mensaje a quien fuera durante poco tiempo su compañero en la organización McMahon.

«Felicitaciones por la extensión de tu contrato, es genial«.

Jericho siempre se ha mostrado encantado trabajando como All Elite así que a nadie le tomó por sorpresa la renovación. Tampoco que tenga mayores responsabilidades pues no solo es uno de los grandes luchadores de todos los tiempos sino una magnífica mente creativa como no hay en el negocio. En cuanto a su posible retorno a WWE, lo iremos viendo con el paso de los años. En 2025 tendrá 54 años, así que todavía no será demasiado mayor. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Goldberg tiene 55.