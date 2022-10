“La verdad sea dicha, creo que volverá. Creo que lo veremos por tercera vez (…)«. Road Dogg pronunciaba estas palabras finalizando el mes de agosto hablando también de que Vince McMahon arruinó a Bray Wyatt. Visto ahora confirmamos que el Vicepresidente Senior de Eventos en Vivo de WWE tenía razón, al menos en la primera de sus declaraciones, para entrar en la segunda tendríamos que realizar una análisis más profundo porque realmente no todo fue responsabilidad del antiguo mandamás.

► Road Dogg no sabía que Bray Wyatt volvía a WWE

Pero ahora nos desmarcamos de dichos comentarios, aunque nos sirven como introducción así como para contextualizar de lo que venimos a hablar, que no es nada más ni nada menos que el desconocimiento del mismo Road Dogg de que Bray Wyatt estaba volviendo a la compañía luchística. Dado su puesto dentro de la misma así como su buena relación con Triple H -él lo recontrató tan pronto como se hizo con el poder- puede resultar sorprendente, pero en realidad tiene una explicación, como él mismo explica en Oh…You Didn’t Know?.

“Se hizo muy bien y fue toda una montaña rusa visual. Ya no estoy en esos círculos internos que hablan de creatividad, así que, sinceramente, no sabía que iba a volver. Me encanta. Me encanta no saber. Hay algo muy liberador en ser ignorante… No saberlo todo a veces es genial, porque luego te sorprendes y creo que ese es el viejo argumento sobre los spoilers».

