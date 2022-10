A todos sorprendió que Zelina Vega volviera a la programación de WWE como integrante de Legado del Fantasma sustituyendo a Elektra López, la luchadora que estuvo al lado de Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquin Wilde antes de su ascenso a SmackDown desde NXT. Hubo a quienes incluso decepcionó, como Ángel Garza. Hasta ahora, no teníamos ninguna información de cuál fue el motivo del intercambio de mujeres. Solo nos habíamos enterado de que fue una decisión de última hora.

Legado del Fantasma has arrived to #SmackDown and put the whole locker room on notice! pic.twitter.com/HnxiQZpZcI

Pero ahora -gracias a nuestro compañero Dave Meltzer y su boletín del Wrestling Observer– confirmamos que la compañía había planeado originalmente que López continuará trabajando con la facción, e incluso reservaron su boleto para el programa en que debutaron en la marca azul, sin embargo, cambiaron de idea cuando se dieron cuenta de que querían que B-FAB tuviera una oponente durante la rivalidad de Legado del Fantasma con Hit Row y que Zelina Vega sería mejor que la anterior integrante del equipo.

Anoche, en SmackDown, Del Toro y Wilde vencieron a Ashante «Thee» Adonis y Top Dolla en un combate de parejas en el que Vega y FAB intercambiaron golpes. En algún momento futuro, habrá una lucha de tercias. Lo iremos viendo. Como también qué sucede de ahora en adelante con Elektra López. Ella va a continuar luchando en NXT, o eso parece, quizá también sea ascendida próximamente. Aunque quizá individualmente aún tenga mucho que demostrar la apodada como «The Cherokee Warrior».

"We are Legado del Fantasma. SmackDown is ours."

Looks like business on the blue brand just picked up 😳@ZelinaVegaWWE @EscobarWWE @joaquinwilde_ @deltoro_wwe #SmackDown pic.twitter.com/8313LELF7m

