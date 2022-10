James Ellsworth reacciona a comparación con Dominik Mysterio

Durante el programa de RAW de esta semana, AJ Styles y The OC se encararon con The Judgment Day, donde el Phenomenal arremetió con Dominik Mysterio.

El heredero de Rey, dijo que él era el Eddie Guerrero de esta generación o más bien Eddie era el Dominik de su generación. Esto no agradó al público ni a AJ Styles quien criticó al hijo de la leyenda enmascarada.

Y para eso, lo comparó con James Ellsworth, recordando que pese al tiempo que estuvo en WWE, nunca se caracterizó en ser un gran luchador, incluso los combates que él tuvo, muchas veces los ganó con ayuda de Dean Ambrose.

El exluchador de WWE, James Ellsworth, reaccionó a la mención de Styles, donde no se mostró contento con lo dicho.

What the hell AJ say?? #WWERaw ..

Y luego publicó un video con su reacción al momento justo.

Here was my reaction to #AjStyles comparing me to #DominikMysterio on #WWERaw .. pic.twitter.com/GwNrJ9cmgH

— James Ellsworth (@realellsworth) October 25, 2022