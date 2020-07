Ese chirriante grito de presentación que Vickie Guerrero hizo suyo en WWE, "Excuse me!", tuvo su réplica en AEW el pasado día 15 durante Fight for the Fallen. No podía ser de otra forma, cuando, curiosamente, parece que será el único nombre procedente del Imperio McMahon que conservará intacto su personaje de entonces y no sufrirá una obligada reconversión.

La viuda del añorado "Latino Heat" salió a escena para confirmarse como mánager de Nyla Rose, y aunque ya vengo comentando en SÚPER LUCHAS la excesiva presencia de representantes en la programación de AEW, Vickie se muestra muy optimista acerca de su devenir en la empresa, trazando una comparativa entre esta y ¿adivinan? WWE, bajo la más reciente edición de Instinct Culture.

► Una nueva familia televisiva

«Todo el mundo es increíble, es como una relación de familia, todo el mundo está disponible. En WWE tenías que ponerte a la cola detrás de una puerta cerrada para que te llegara el turno de proponer tus ideas. Tony Khan está siempre en el pasillo, la gente puede ir a hablar con él y hablar del show. Tony me llama. La primera vez pensé, "oh dios, me está llamando". Nunca vi en WWE a muchos llamando a los talentos. Es una atmósfera donde dejan a las estrellas la parte creativa, los aspectos creativos para cada noche. «Y pensé que todo esto era genial. Hay mucha gente joven en el elenco y vi la ventaja de poder compartir mis conocimientos y experiencias con ellas. Esto me pareció apasionante, porque así funcionan las cosas, la industria comienza con la siguiente generación, y si puedo compartir mis conocimientos y experiencias con las mujeres que hay allí e incluso con los hombres, me llevo algo de vuelta. Todos nos ayudamos. Así que me encanta esta parte de AEW».

