Los dos luchadores compartieron encordado únicamente en cuatro ocasiones, pero disfrutaron mucho trabajando juntos. Tanto fue así que Rey Mysterio quería aliarse con Rusev como un equipo de WWE. Las recientes declaraciones del luchador búlgaro en su canal de Twitch nos llevan a una conversación que ambos tuvieron para las cámaras del imperio McMahon a finales de 2018 después de ganar los dos a Shinsuke Nakamura y The Miz en Starrcade.

Rey: "Esta experiencia nos lleva al hecho de que tienen un nuevo equipo aquí, que nunca se ha visto antes. Ahora tenemos algo entre manos. Rusev: "Rey Mysterio es una leyenda. Es increíble poder hacer pareja con él. Podía ser algo así como el 619 Rusev Day". Rey: "¡Síiii! ¡Feliz 619 Rusev Day!".

► Rey Mysterio quería aliarse con Rusev

Precisamente, "The Bulgarian Brute" recordó las veces que trabajó con el enmascarado y cómo este le mostró su interés en trabajar como aliados.

"Hice equipo con Rey tal vez una noche, tal vez dos noches, y nunca olvidaré que me dijo: 'Me ha encantado trabajar contigo'. Tal vez solo intentaba ser amable porque Rey es un buen tipo. Me sentí muy honrado de conocerlo, por eso y porque es uno de los mejores de todos los tiempos. "Me dijo: 'Realmente me gustó trabajar contigo, quizá deberíamos trabajar juntos como un equipo. En este momento no estoy haciendo nada'. Para mí fue como: 'Sí, por favor, te lo ruego' (risas). Luego lo pusieron e una historia diferente y a mí también. "Pero el hecho de que lo dijera, más allá de que sea un buen tipo, lo tomo como un cumplido para el resto de mis días. Pueden llamarme idiota, pero le tengo mucho respeto a esas personas".

Esa idea que ambos tenían nunca se hizo realidad y ahora es imposible puesto que Miro (nombre que utiliza ahora Rusev) no está en la compañía luchística. Nunca se sabe lo que pasará en el futuro pero parece que los fanáticos van a quedarse con las ganas de ver un equipo con estos dos luchadores.

In another universe, me and Rey Mysterio would be tag partners. What would you name our team?https://t.co/nzsUEa1h4w — Miro (@ToBeMiro) July 28, 2020

"En otro universo, Rey Mysterio y yo seríamos compañeros de equipo. ¿Qué nombre pondrían a nuestra alianza?".

