mánager en AEW

Si algo salta a la vista en All Elite Wrestling es su regular reverencialidad a la historia de la lucha libre estadounidense, pues, al fin y al cabo, está presidida por un aficionado acérrimos de este deporte. Y el uso de los mánager supone una de las consecuencias, si bien en los últimos meses su número quizás luce demasiado elevado. No ya por el hecho de que exista un cupo ideal de "intercesores" (que diría Paul Heyman) dentro de una empresa, sino por la verdadera utilidad de estos.

El último episodio de Busted Open Radio contó con la presencia de Jim Ross, a quien se le preguntó por la alianza entre Brian Cage y Taz. Y, como de costumbre en el legendario narrador, su respuesta no tuvo cortapisas.

Y precisamente hoy, Cage quiso pronunciarse acerca de su derrota en Fight for the Fallen, que sólo llegó cuando Taz arrojó la toalla, temeroso de que Jon Moxley lesionara a su cliente de por vida.

Regardless, I never tapped. I wasn't gonna tap. I only need one arm to drop mox on his head. I technically may no longer be undefeated, but I'm still unbeaten. And more importantly, the answer to the question "who betta than cage?", is still NOBODY!