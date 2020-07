Poco a poco va a ir tomando forma el cartel del segundo PPV más importante del año en WWE, también conocido como la "mayor fiesta del verano". Estará un poco deslucida por la falta de fanáticos, como viene ocurriendo en los últimos meses, pero se espera que la empresa lleve a cabo un show a la altura de su subtítulo. Y mientras se confirman unos combates, también conocemos algunas de las luchas discutidas para SummerSlam 2020.

Queda por delante menos de un mes para el pay-per-view, que se celebrará el 23 de agosto. Menos de cuatro semanas en las que van a continuar construyéndose las historias que convergerán entonces; algunas, en realidad, llevan en funcionamiento desde hace varios meses. Esto ocurre precisamente con las luchas discutidas de las que hablamos ahora gracias a un reciente reporte publicado por Steve Carrier, de Ringside News, en Twitter.

SummerSlam news. We've been told Vince is still figuring it out-Black's injury is an angle-Dominick is in the mix. Vince has options for SummerSlam. Seth Rollins vs Dominik, & Rollins & Murphy vs Aleister & Dominik. Seth vs Owens is also being discussed. A lot is going on. Yep.

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 28, 2020